“Me puede afectar”: Valentina Roth confirmó quiebre definitivo con su esposo e hizo sentida petición - Chilevisión

02/12/2025 08:47

La bailarina enfrentó las especulaciones que han aparecido los últimos meses y afirmó que llevan un tiempo separados. Aún así, hizo a sus seguidores una especial solicitud.

Publicado por CHV Noticias

Tras varios meses de especulaciones, Valentina Roth fue hasta su cuenta de Instagram para confirmar el quiebre definitivo con su marido, el ortodoncista Miguel de la Fuente.

A través de un video que publicó en sus historias, la bailarina aclaró su situación sentimental al contar a sus seguidores que están separados, junto con hacer un especial llamado a los internautas.

En el registro dio a conocer la noticia y pidió no dejar comentarios negativos a su expareja. "Quiero que entiendan que con Miguel, aunque hayamos terminado... terminamos en octubre", comenzó diciendo.

"Es verdad, tratamos de llevar la fiesta en paz, hay buena onda por nuestras niñas y no quiero que le tiren mala onda en redes sociales, ni siquiera le escriban", solicitó.

Roth continuó y recalcó su punto, haciendo incluso una peculiar invitación en la red social: "No le escriban nada, ni que vuelva, ni nada. Paz y amor, buena onda. Apóyenlo en su trabajo".

"Yo quiero que le vaya bien porque tenemos niñas, entonces, por favor, no le escriban absolutamente nada, porque me puede afectar a mí", manifestó.

