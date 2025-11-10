 “Estamos felices como…”: El video entre Vale Roth y su esposo que celebran usuarios en medio de rumores de quiebre - Chilevisión
Minuto a minuto
Debate presidencial 2025: Lo que debes saber del último cara a cara previo a las elecciones 🔴 EN VIVO | Sigue en directo la AC contra el ministro Antonio Ulloa en la sala del Senado Hombre acusado de asesinar a su tía en Ñuñoa tenía antecedentes por violencia intrafamiliar “Cómo dejaron…”: Vecinos entregan nuevos antecedentes del crimen de mujer de 61 años presuntamente a manos de su sobrino Liberan llamada clave en caso Muñeca Bielorrusa: Hace referencia a reportaje de CHV Noticias
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/11/2025 12:35

“Estamos felices como…”: El video entre Vale Roth y su esposo que celebran usuarios en medio de rumores de quiebre

Este fin de semana, Miguel de la Fuente publicó un video en sus redes sociales promocionando un colchón y donde en el final aparece junta la pareja y su hija mayor. 

Hace unas semanas se encendieron las redes por un eventual quiebre matrimonial entre Vale Roth y el odontólogo Miguel de la Fuente 

Las dudas aparecieron luego de que la bailarina apareciera sin su anillo de matrimonio en sus últimas publicaciones y luego publicara un enigmático mensaje en su Instagram: "El que esté en mi barco y no esté remando, va pal' agua". 

A los días la joven agradeció las muestras de cariño y pidió que no le escriban nada a su esposo, ya que es el padre de sus hijas y un buen hombre. 

Video indicaría reconciliación de Vale Roth y Miguel de la Fuente

Este fin de semana, Miguel de la Fuente publicó un video en sus redes sociales promocionando un colchón y donde en el final aparece junta la pareja y su hija mayor. 

"Estamos felices como familia porque nos va a permitir dormir cómodos todos los fines de semana que dormimos los cuatro juntos", manifestó.

Tras esto, los comentarios destacaron la supuesta reconciliación de la pareja y entregaron positivos mensajes como: 

"Que linda familia son ustedes. Ame el final", "Hermosos los de la Fuente Roth", "Yo hace unos días la notaba distinta, un poco más feliz, me alegro que hayan vuelto", "Estoy muy feliz por ellos, son una familia muy bella, su amor les hará pasar todas las barreras".

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Caso Julia Chuñil: Habla hijo investigado por la Fiscalía a un año de la desaparición

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | Caso Julia Chuñil: Habla hijo investigado por la Fiscalía a un año de la desaparición

Se trata de Javier Troncoso Chuñil, hijo de la mujer cuyo rastro se perdió hace un año en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos.

09/11/2025

VIDEO | Alanys Lagos sufrió intento de encerrona en plena carretera: “Pudo haber sido otra versión”

Según detalló la cantante, los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado a la altura del peaje de Tongoy, cuando se dirigía a un show en el norte del país.

09/11/2025

Américo se ofreció para pelear con Kanela en Noche de Combos: “Tengo un año para entrenar”

El cantante sorprendió con la llamativa propuesta al organizador del evento, Dylantero. "A ver si lo oficializamos, me gustan los desafíos", afirmó.

09/11/2025

Tras triple homicidio en La Reina: Otros crímenes vinculados a herencia que han impactado a Chile

Según la Fiscalía, el triple homicidio de La Reina podría estar vinculado a una disputa por una herencia familiar. Un caso que trae a la memoria otros hechos de similares características que han marcado la historia policial del país.

09/11/2025