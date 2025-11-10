“Estamos felices como…”: El video entre Vale Roth y su esposo que celebran usuarios en medio de rumores de quiebre - Chilevisión

Este fin de semana, Miguel de la Fuente publicó un video en sus redes sociales promocionando un colchón y donde en el final aparece junta la pareja y su hija mayor.

Hace unas semanas se encendieron las redes por un eventual quiebre matrimonial entre Vale Roth y el odontólogo Miguel de la Fuente.

Las dudas aparecieron luego de que la bailarina apareciera sin su anillo de matrimonio en sus últimas publicaciones y luego publicara un enigmático mensaje en su Instagram: "El que esté en mi barco y no esté remando, va pal' agua".

A los días la joven agradeció las muestras de cariño y pidió que no le escriban nada a su esposo, ya que es el padre de sus hijas y un buen hombre.

Video indicaría reconciliación de Vale Roth y Miguel de la Fuente

Este fin de semana, Miguel de la Fuente publicó un video en sus redes sociales promocionando un colchón y donde en el final aparece junta la pareja y su hija mayor.

"Estamos felices como familia porque nos va a permitir dormir cómodos todos los fines de semana que dormimos los cuatro juntos", manifestó.

Tras esto, los comentarios destacaron la supuesta reconciliación de la pareja y entregaron positivos mensajes como:

"Que linda familia son ustedes. Ame el final", "Hermosos los de la Fuente Roth", "Yo hace unos días la notaba distinta, un poco más feliz, me alegro que hayan vuelto", "Estoy muy feliz por ellos, son una familia muy bella, su amor les hará pasar todas las barreras".