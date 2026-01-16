Quién es la nueva pareja de la mamá de Marcianeke: Es futbolista y tiene 13 años menos - Chilevisión

El deportista juega como lateral izquierdo y tiene pasos por Santiago Morning, Deportes Copiapó, Unión San Felipe y Rangers de Talca. Si bien compartieron hasta ahora imágenes de su romance, en redes sociales han compartido desde 2024.

Yasna Muñoz, mamá del conocido cantante urbano Marcianeke, sorprendió en redes sociales al revelar su nuevo romance con un futbolista profesional.

La también influencer de 42 posó junto a su pareja para sus historias de Instagram, confirmando que está en una relación con el deportista de 29.

“Te amo, nos vemos pronto”, escribió el futbolista.

Si bien Yasna Muñoz no había dado detalles de su romance, todo indica que la pareja lleva varios meses, incluso con interacciones en redes sociales que datan desde 2024.

De hecho, en una de sus historias destacadas, el futbolista le dedicó un mensaje a su pareja: “Eres una gran mujer y valiente. Estuviste en mi peor momento como nadie. Gracias a Dios por permitir coincidir en el camino. Te amo y seguiremos adelante porque se viene lo mejor, decretado”, escribió.

¿Quién es el pololo de la mamá de Marcianeke?

Kevin Egaña es un futbolista profesional de 29 años que forma parte del plantel de Deportes Puerto Montt, club que esta temporada será parte de la Primera B.

El deportista se desempeña como lateral izquierdo y cuenta con pasos por equipos como Santiago Morning, Deportes Copiapó, Unión San Felipe y Rangers de Talca.

En cuanto a sus redes sociales, Egaña mantiene un perfil bajo con sus cuentas de redes sociales en privado.