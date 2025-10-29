“Va en serio”: Quién es la conocida actriz e influencer que sería la nueva pareja de Marcianeke - Chilevisión

Desde su relación con Anaís Vilches que el cantante urbano no había sido vinculado sentimentalmente con alguna figura del espectáculo. Sin embargo, ahora aseguran que estaría en pareja.

Tras causar alarma por un complejo estado de salud, el cantante urbano Marcianeke habría encontrado nuevamente el amor tras su relación con la influencer Anaís Vilches.

De acuerdo con La Hora, el artista estaría involucrado sentimentalmente con Valentina Valencia, también conocida con el nombre artístico de Gatita VeVe.

Se trata de una joven con una prominente carrera en la industria de entretenimiento para adultos. Es dueña de una cuenta en OnlyFans y solo en Instagram supera los 240 mil seguidores.

Aunque la supuesta pareja no se ha dejado ver en público, el medio antes citado aseguró que la relación "va en serio" y que ambos están "oficialmente juntos".

Marcianeke sufrió fractura en 3 costillas

Cabe recordar que fue hace apenas unos días cuando el intérprete de Los Malvekes publicó una fotografía en la que aparece recostado en una camilla en la Clínica Dávila de Santiago, producto de unas lesiones que sufrió en su cuerpo.

En la misma plataforma se refirió al episodio y explicó lo sucedido al afirmar que "solo fueron tres fracturas en tres costillas distintas, estamos bien gracias a Dios". Dicho lo anterior, agregó que "lo único malo es que no podré entrenar por una o dos semanas".

En mayo de 2024, en tanto, Anaís Vilches, entonces pareja de Marcianeke, dio a conocer en Instagram que había perdido el bebé que ambos estaban esperando. Por aquel entonces fue internada en la Clínica Alemana de Piedra Roja, en Colina.

“Recupérate pronto amor mío. Fuimos papitos en su momento. Ahora a hacer las cosas bien para que esta vez sí salga... Justo te iba a llevar a La Serena este finde y nos pasó esto, pero nos abrió los ojos en muchas cosas. Feliz de saber que podemos formar familia”, escribió él producto de aquel episodio.