 “Va en serio”: Quién es la conocida actriz e influencer que sería la nueva pareja de Marcianeke - Chilevisión
Minuto a minuto
Su hermana acompañó la carroza: SML entrega cuerpo de Krishna Aguilera a su familia Declaran culpable de homicidio a hombre que asesinó a delivery por retraso de 13 minutos Cámara aprueba acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa en el marco del Caso Audios Carabineros realiza allanamientos en departamentos narcos en Cerrillos “Ellas quedaban encerradas…”: Hermana de Krishna revela cómo operaba banda narco de Juan Beltrán
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/10/2025 13:04

“Va en serio”: Quién es la conocida actriz e influencer que sería la nueva pareja de Marcianeke

Desde su relación con Anaís Vilches que el cantante urbano no había sido vinculado sentimentalmente con alguna figura del espectáculo. Sin embargo, ahora aseguran que estaría en pareja.

Publicado por CHV Noticias

Tras causar alarma por un complejo estado de salud, el cantante urbano Marcianeke habría encontrado nuevamente el amor tras su relación con la influencer Anaís Vilches.

De acuerdo con La Hora, el artista estaría involucrado sentimentalmente con Valentina Valencia, también conocida con el nombre artístico de Gatita VeVe.

Se trata de una joven con una prominente carrera en la industria de entretenimiento para adultos. Es dueña de una cuenta en OnlyFans y solo en Instagram supera los 240 mil seguidores.

Aunque la supuesta pareja no se ha dejado ver en público, el medio antes citado aseguró que la relación "va en serio" y que ambos están "oficialmente juntos".

Marcianeke sufrió fractura en 3 costillas

Cabe recordar que fue hace apenas unos días cuando el intérprete de Los Malvekes publicó una fotografía en la que aparece recostado en una camilla en la Clínica Dávila de Santiago, producto de unas lesiones que sufrió en su cuerpo.

En la misma plataforma se refirió al episodio y explicó lo sucedido al afirmar que "solo fueron tres fracturas en tres costillas distintas, estamos bien gracias a Dios". Dicho lo anterior, agregó que "lo único malo es que no podré entrenar por una o dos semanas".

En mayo de 2024, en tanto, Anaís Vilches, entonces pareja de Marcianeke, dio a conocer en Instagram que había perdido el bebé que ambos estaban esperando. Por aquel entonces fue internada en la Clínica Alemana de Piedra Roja, en Colina.

“Recupérate pronto amor mío. Fuimos papitos en su momento. Ahora a hacer las cosas bien para que esta vez sí salga... Justo te iba a llevar a La Serena este finde y nos pasó esto, pero nos abrió los ojos en muchas cosas. Feliz de saber que podemos formar familia”, escribió él producto de aquel episodio.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto, requisitos y cómo acceder sin postular

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | La revelación de Cristal, hermana de Krishna Aguilera: “Ella mandó a quitarle droga a Beltrán”

Cristal relató a CHV Noticias situaciones de riesgo a las que estuvo expuesta Krishna Aguilera por el círculo de Juan Beltrán y detalló cuál fue el supuesto origen del conflicto con el ahora detenido.

28/10/2025

Vasco Moulian respondió con ácido “palo” a Jaime Coloma: “Dijo que a Mon Laferte no le iba a ir bien”

En la reciente edición de Fiebre de Baile, el jurado se tomó unos segundos para lanzar una indirecta contra el comunicador, quien había criticado sus evaluaciones en el programa.

29/10/2025

El clan familiar de Héctor Noguera: Quiénes son los hijos y nietos que continúan su legado

El actor tuvo seis hijos, quienes actualmente están ligados al mundo teatral y artístico. Además, tres de sus nietas siguieron sus pasos en la actuación.

28/10/2025

Una supuesta venganza y un asesinato: Quién es quién en el crimen de Krishna Aguilera

El caso es investigando como un secuestro con homicidio y Ministerio Público señalan que habría sido planificado. Por el momento hay seis detenidos, incluido Juan Beltrán, principal sospechoso de la desaparición de la joven.

28/10/2025