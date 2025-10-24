“Gracias a Dios”: Marcianeke encendió alarmas por su estado de salud tras publicar desde clínica - Chilevisión

El reconocido artista urbano publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le vio acostado en una camilla. Minutos después decidió eliminarla.

Una inquietante historia fue la que publicó el cantante nacional Marcianeke en su cuenta de Instagram, desatando la preocupación entre sus fanáticos.

El artista publicó una fotografía en la que aparece recostado en una camilla en la Clínica Dávila de Santiago, producto de unas lesiones que sufrió en su cuerpo.

El propio intérprete se refirió al episodio y explicó lo sucedido al afirmar que "solo fueron tres fracturas en tres costillas distintas, estamos bien gracias a Dios".

Dicho lo anterior, agregó que "lo único malo es que no podré entrenar por una o dos semanas", a lo que añadió dos emojis que reflejaron su molestia por la situación.

Aunque no ha entregado mayores antecedentes sobre lo que provocó la grave lesión en sus costillas, Marcianeke eliminó la historia minutos después de haberla publicado.

Su ingreso a la clínica ocurrió apenas horas después de que promocionara sus próximos eventos en redes sociales. También, había publicado una imagen que había registrado una visita al odontólogo.