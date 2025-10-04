“Con el espiritu de...”: Marcianeke sorprende con imitación de expresidente - Chilevisión

El cantante urbano se encontraba filmando el videoclip de su nueva canción, donde interpreta a un candidato presidencial durante un debate.

Marcianeke sacó aplausos tras volverse viral al realizar una imitación del ex presidente de la República, Sebastián Piñera.

El cantante urbano se encontraba grabando el videoclip de su próxima canción, titulada ‘Seeh’, junto a Loyaltty.

En la producción, el intérprete de ‘Los Malvekes’ da vida a un candidato presidencial durante un debate. En ese contexto, Marcianeke fue captado realizando un movimiento con los hombros.

"Con el espíritu de Sebastián Piñera"

El registro fue acompañado por la descripción: "Con el espíritu de Sebastián Piñera, este debate presidencial está reñido".

"Las propuestas para el género de parte de Marcianeke con su nuevo 'see' lo están elevando a su prime máximo, por el otro lado Loyaltty con su nueva era de Perreo se estaría consagrando como la próxima Presidenta del género urbano. ¿Quién crees que va a quedar con las presidenciales?", cerró.

Mira el video a continuación: