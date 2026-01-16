Mamá de Marcianeke presume a su pareja: Es futbolista profesional y llevan más de un año - Chilevisión

Yasna Muñoz, madre del cantante Marcianeke, ha captado la atención de sus seguidores por su relación con un futbolista profesional.

Se trata de Kevin Egaña, defensa chileno que acaba de ser transferido a Deportes Puerto Montt y que es formado en las inferiores de Colo Colo.

En las últimas horas, la mamá del artista urbano respondió a un tierno posteo de su pareja, quien le comentó en una historia: "Te amo. Nos vemos pronto".

La mujer de 42 años no tardó en contestar, compartiendo la publicación en sus redes sociales y señalando: "Te amo".

La relación de la mamá de Marcianeke y futbolista profesional

Pese a que el romance se ha viralizado ahora, el amor entre Muñoz y Egaña comenzó hace más de un año y medio.

De hecho, el jugador ha compartido diversas historias en su Instagram junto a la mamá de Marcianeke, incluyendo viajes y hasta algunas sorpresas.

El joven de 29 años es lateral e inició su carrera en el Cacique, pasando por diferentes equipos como Unión San Felipe y Deportes Copiapó.