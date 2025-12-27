Conductor de scooter murió tras colisión con vehículo en Las Condes - Chilevisión

Un conductor de scooter murió la mañana de este sábado tras protagonizar una colisión con una camioneta en la intersección de avenida Manquehue con Presidente Riesco, en la comuna de Las Condes. Según los antecedentes preliminares, la víctima se desplazaba por la tercera pista —o pista rápida— cuando fue impactada por el vehículo. El conductor de la camioneta prestó auxilio y se ajustó a los protocolos correspondientes, sin embargo, el conductor de scooter murió en el lugar. El accidente será investigado por la SIAT de Carabineros.