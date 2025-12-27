Incendio forestal en Laguna Caren: Destruyó una casa y obligó la evacuación de cuatro zonas de Pudahuel - Chilevisión

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, desde Senapred activaron la mensajería SAE.

La tarde de este sábado el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar cuatro distintos sectores de Pudahuel, en la región Metropolitana, debido a un incendio forestal.

Se trata de los sectores de Amapolas, Laguna Caren, Villa Couso y Camino Noviciado.

El incendio se registró en Laguna Caren y fueron dos brigadas, una maquinaria pesada, un helicóptero y Bomberos de Quinta Normal los que llegaron a evitar que el fuego siguiera avanzando.





De acuerdo a información oficial entregada por Carabineros, la emergencia se originó al interior del recinto Laguna Caren cerca de las 14:00 horas de este sábado.

En el último informe se dio cuenta de que son seis las hectáreas quemadas, las cuales se componen principalmente de "pastizales y forestación de gran proporción".

Producto del siniestro, una vivienda fue completamente destruida y consumida por las llamas.

🚨🔥#Pudahuel SALE Z-1, BT-2, BF-1 CB TILTIL EN APOYO A CB QUINTA NORMAL, CB MAIPÚ POR 2ª ALARMA DE INCENDIO FORESTAL EN LAGUNA CAREN / RUTA 68 KM 11,2. pic.twitter.com/8RYpR4d8up — 🔥INFORMES CHILE 🇨🇱 (@GermanMoyano15) December 27, 2025

¡ATENCIÓN! Por incendio forestal #SENAPRED solicita evacuar sectores Amapolas, Laguna Caren, Villa Couso y Camino Noviciado, en la comuna de #Pudahuel Región Metropolitana

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos #SENAPRED activó mensajería #SAE pic.twitter.com/xtfH3uGrQ6 — EMERGENCIAS CHILE. (@Pabl0Manzanares) December 27, 2025