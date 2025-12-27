 Incendio forestal en Laguna Caren: Destruyó una casa y obligó la evacuación de cuatro zonas de Pudahuel - Chilevisión
27/12/2025 20:45

Incendio forestal en Laguna Caren: Destruyó una casa y obligó la evacuación de cuatro zonas de Pudahuel

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, desde Senapred activaron la mensajería SAE.

La tarde de este sábado el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar cuatro distintos sectores de Pudahuel, en la región Metropolitana, debido a un incendio forestal.

Se trata de los sectores de Amapolas, Laguna Caren, Villa Couso y Camino Noviciado.

El incendio se registró en Laguna Caren y fueron dos brigadas, una maquinaria pesada, un helicóptero y Bomberos de Quinta Normal los que llegaron a evitar que el fuego siguiera avanzando. 

Incendio afecta a Laguna Caren y llaman a evacuar cuatro sectores de Pudahuel 

De acuerdo a información oficial entregada por Carabineros, la emergencia se originó al interior del recinto Laguna Caren cerca de las 14:00 horas de este sábado.

En el último informe se dio cuenta de que son seis las hectáreas quemadas, las cuales se componen principalmente de "pastizales y forestación de gran proporción". 

Producto del siniestro, una vivienda fue completamente destruida y consumida por las llamas. 

27/12/2025

