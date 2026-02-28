Ataques de Israel y EEUU dejan 24 fallecidos: Irán respondió con misiles que fueron interceptados - Chilevisión

Con apoyo de Estados Unidos, el ejército de Israel lanzó ataques contra Irán la mañana de este sábado, en lo que se ha denominado un "ataque preventivo" para “eliminar amenazas inminentes” del país islámico.

Según declaró el presidente Donald Trump en un video publicado en redes sociales, la campaña militar “masiva” tuvo como objetivo “evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos” y sus “intereses fundamentales de seguridad nacional”.

En esa línea, el ataque cayó sobre los misiles balísticos y lanzamisiles del país de Medio Oriente, considerados "una seria amenaza" por Israel. Se desconoce si hubo víctimas.

“La hora de su libertad está al alcance de la mano”, dijo Trump también a los iraníes desde su residencia de Palm Beach, en Florida. También ofreció a los dirigentes militares de Irán la “inmunidad” o una “muerte segura”.

Las primeras explosiones se escucharon en el centro de la capital de Irán, Teherán, y se extendieron a otras cuatro ciudades: Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah.

En un comunicado emitido esta jornada, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó que su país "lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado" y declaró un "estado de emergencia especial y permanente" en todo el país.

Ataques de Israel y EE.UU. dejan 24 muertos

Información preliminar indica que el ataque sobre ocho ciudades ha dejado el saldo de 24 personas fallecidas. Irán respondió con un lanzamiento de misiles que fue interceptado por los sistemas de defensa israelíes, según confirmó el Ejército de Israel.

"Hace poco, se activaron las sirenas en varias zonas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia Israel", informó el ejército israelí en un comunicado.

"En este momento, la Fuerza Aérea Israelí está operando para interceptar y atacar cualquier amenaza donde sea necesario para eliminarla", añadió.