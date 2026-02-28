 Ataques de Israel y EEUU dejan 24 fallecidos: Irán respondió con misiles que fueron interceptados - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan sismo al norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro EXCLUSIVO | Revelan registro inédito del homicidio frustrado a carabinero en 2022 por reo fugado Cae El Morocha: Delincuente sembró el pánico con secuestros y torturas en San Vicente Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes Siete reos de Punta Peuco iniciaron huelga de hambre: Acusan malas condiciones y deterioro del recinto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
28/02/2026 09:07

Ataques de Israel y EEUU dejan 24 fallecidos: Irán respondió con misiles que fueron interceptados

Tras la arremetida, Irán lanzó su primer ataque con drones a gran escala contra Israel con el envío de “docenas de drones de ataque”, informaron fuentes iraníes. Ninguno de ellos habría tocado suelo israelí.

Publicado por CHV Noticias

Con apoyo de Estados Unidos, el ejército de Israel lanzó ataques contra Irán la mañana de este sábado, en lo que se ha denominado un "ataque preventivo" para “eliminar amenazas inminentes” del país islámico.

Según declaró el presidente Donald Trump en un video publicado en redes sociales, la campaña militar “masiva” tuvo como objetivo “evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos” y sus “intereses fundamentales de seguridad nacional”.

En esa línea, el ataque cayó sobre los misiles balísticos y lanzamisiles del país de Medio Oriente, considerados "una seria amenaza" por Israel. Se desconoce si hubo víctimas.

“La hora de su libertad está al alcance de la mano”, dijo Trump también a los iraníes desde su residencia de Palm Beach, en Florida. También ofreció a los dirigentes militares de Irán la “inmunidad” o una “muerte segura”.

Las primeras explosiones se escucharon en el centro de la capital de Irán, Teherán, y se extendieron a otras cuatro ciudades: Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah.

En un comunicado emitido esta jornada, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó que su país "lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado" y declaró un "estado de emergencia especial y permanente" en todo el país.

Ataques de Israel y EE.UU. dejan 24 muertos

Información preliminar indica que el ataque sobre ocho ciudades ha dejado el saldo de 24 personas fallecidas. Irán respondió con un lanzamiento de misiles que fue interceptado por los sistemas de defensa israelíes, según confirmó el Ejército de Israel.

"Hace poco, se activaron las sirenas en varias zonas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia Israel", informó el ejército israelí en un comunicado.

"En este momento, la Fuerza Aérea Israelí está operando para interceptar y atacar cualquier amenaza donde sea necesario para eliminarla", añadió.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nuevo pago del Aporte Familiar Permanente: Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo el lunes

Lo último

Lo más visto

Video | Registran intensa pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en conocida fiesta en Viña

Los involucrados debieron ser separados para no llegar a los golpes en medio de todos los participantes de la Bresh.

28/02/2026

“Una jugada chueca”: Comediante acusó a Joche Vidal de copiar sketch de su rutina y él contestó

A través de un video que publicó en Instagram, Sebastián Parra aseguró que el humorista que debutó hace unos días en el Festival de Comedia plagió un segmento que él venía mostrando hace años en sus rutinas.

28/02/2026

Quién fue Galee Galee, el chileno al que Pablo Chill-E le dedicó un minuto de silencio en Viña 2026

Con un mural dedicado a sus amigos fallecidos, Pablo Chill-E homenajeó a sus colegas de la música urbana chilena.

28/02/2026

“¡No me interrumpa!”: Pastor Rocha frenó en seco a Rafael Araneda en plena celebración en Viña 2026

El comediante había terminado su rutina y estaba agradeciendo los premios que le dio el público cuando fue interrumpido por el animador. Sin embargo, él no alcanzó a terminar cuando recibió un chiste de vuelta.

28/02/2026
Publicidad