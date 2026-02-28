Irán confirma ataques de represalia contra bases de EE. UU. en Baréin, Catar y Emiratos Árabes - Chilevisión

Tras el inicio del bombardeo a Irán por parte de Israel y Estados Unidos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que "no se debe permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad", mensaje similar del presidente Donald Trump, a modo de justificación tras el ataque militar. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó el lanzamiento de ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia.