 Irán confirma ataques de represalia contra bases de EE. UU. en Baréin, Catar y Emiratos Árabes - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Revelan registro inédito del homicidio frustrado a carabinero en 2022 por reo fugado Cae El Morocha: Delincuente sembró el pánico con secuestros y torturas en San Vicente Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes Siete reos de Punta Peuco iniciaron huelga de hambre: Acusan malas condiciones y deterioro del recinto Tribunal rebaja medida cautelar de Daniel Jadue: Cumplirá arresto domiciliario nocturno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
28/02/2026 07:28

Irán confirma ataques de represalia contra bases de EE. UU. en Baréin, Catar y Emiratos Árabes

Tras el inicio del bombardeo a Irán por parte de Israel y Estados Unidos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que "no se debe permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad", mensaje similar del presidente Donald Trump, a modo de justificación tras el ataque militar. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó el lanzamiento de ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia.

Lo más visto

Quién fue Galee Galee, el chileno al que Pablo Chill-E le dedicó un minuto de silencio en Viña 2026

Con un mural dedicado a sus amigos fallecidos, Pablo Chill-E homenajeó a sus colegas de la música urbana chilena.

28/02/2026

“Qué semana...”: Matteo Bocelli rompe el silencio tras comentada ausencia del piscinazo de Viña 2026

El cantante italiano que actuó en la Quinta Vergara publicó un emotivo escrito donde agradeció el cariño de sus seguidoras. Además, anunció un concierto en Santiago para fines de este año.

27/02/2026

EXCLUSIVO | Revelan registro inédito del homicidio frustrado a carabinero en 2022 por reo fugado

Reo que escapó de la ex Penitenciaría de Santiago estaba preso por intentar asesinar a un carabinero. CHV Noticias accedió a video exclusivo del momento.

27/02/2026

“¡No me interrumpa!”: Pastor Rocha frenó en seco a Rafael Araneda en plena celebración en Viña 2026

El comediante había terminado su rutina y estaba agradeciendo los premios que le dio el público cuando fue interrumpido por el animador. Sin embargo, él no alcanzó a terminar cuando recibió un chiste de vuelta.

28/02/2026
Publicidad