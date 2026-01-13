 “Será la primera vez que...”: Karol Lucero se sinceró y reveló la verdad sobre su asistencia a la Gala de Viña 2026 - Chilevisión
13/01/2026 19:08

“Será la primera vez que...”: Karol Lucero se sinceró y reveló la verdad sobre su asistencia a la Gala de Viña 2026

El pasado 6 de enero, Pato Sotomayor reveló que Fran Virgilio, expareja de Karol, sería una de las figuras claves del evento, por lo que él no estaría contemplado.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Karol Dance se sinceró en redes sociales y confirmó que no ha sido invitado a la gala del Festival de Viña del Mar este año.

Es importante recordar que en los últimos días se dio a conocer que Lucero no sería invitado porque la organización de la gala tiene a Fran Virgilio como una de las figuras claves del evento.

¿Qué dijo Karol Dance?

A través de Instagram, un seguidor le preguntó a Karol: "¿Irás a la gala de Viña este año?", a lo que el comunicador respondió: "No he recibido invitación aún".

En esa misma línea, agregó: "Para esos días ya tengo un viaje programado, así que no podría asistir. Será la primera vez que no voy. No siempre se puede hacer de todo".

"Ella es como la gran figura de la gala (...) Me dijeron: 'Esta es la gran figura, por favor, no lo cuentes todavía'", había señalado Pato Sotomayor el pasado 6 de enero en Plan Perfecto. Esta elección estaría ligada no solo al quiebre matrimonial con Karol, sino también con el contenido de Fran en redes, orientado a la moda.

Revisa la publicación de Instagram:

