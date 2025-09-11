Francisco Reyes Cristi - Chilevisión

Carismático y reconocido actor que saltó a la pantalla chica cuando apenas tenía 13 años en la recordada teleserie Floribella, y que ahora es protagonista de una producción que ha dado de qué hablar.

Con una sólida carrera artística a su haber, por primera vez saldrá de su disciplina y se someterá al rigor del jurado en esta competencia de alto nivel, desplegando su faceta de bailarín que, hasta ahora, era desconocida.

El reggaetón promete como uno de sus ritmos favoritos, pero espera deslumbrar con el merengue y la salsa. Eso sí, anticipa que su mayor temor en la pista sería el ballet y el famoso aquadance.

Francisco se define como trabajador, disciplinado y competitivo… pero consigo mismo. Y asegura que no está dispuesto a encontrar el amor en el programa.

Este querido actor llega a Fiebre de Baile con las estrellas alineadas para hacer lo que más disfruta: Contar historias. Ahora no con guiones ni cámaras, sino con música, ritmo y mucha, mucha pasión.