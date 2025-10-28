Camila Andrade - Chilevisión

Su presencia ya tiene brillo de escenario, y aunque ella diga que no es bailarina profesional, su historia demuestra que la música y el ritmo la han acompañado desde siempre.

Ex Miss Chile el año 2013, comunicadora y rostro televisivo, Camila llega al programa con una mezcla explosiva de seguridad, humor y sensualidad.

La capricorniana que alguna vez fue coronada como la mujer más bella del país, no teme a los desafíos, y esa filosofía la trae ahora a la pista más intensa de la televisión chilena.

Con su estilo directo, su sentido del humor y esa mezcla irresistible de coquetería y temple, Camila Andrade promete ser una de las grandes revelaciones de esta temporada. Y si algo tiene claro, es que el show debe continuar y ella sabe exactamente cómo hacerlo.