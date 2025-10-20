Cata Díaz - Chilevisión

Con una sonrisa contagiosa y una energía que desborda cada paso, Cata Díaz llega a Fiebre de Baile no solo como una competidora, sino como una fuerza transformadora.

Cata se define con una sola palabra: Carisma. Y no es para menos, ya que su presencia frente a cámara es magnética, y su conexión con el público, natural.

Con el apoyo de su pareja y su comunidad de seguidores, se lanza a esta nueva aventura con pasión y compromiso.

En Fiebre de Baile, Cata promete dejar huella, paso a paso, canción a canción.