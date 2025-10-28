Nidyan Fabregat - Chilevisión

Después de más de una década soñando con regresar, Nidyan Fabregat vuelve al escenario que marcó su vida, Fiebre de Baile. Lo hace con una mezcla de emoción, fuerza y picardía.

Su regreso a Fiebre de Baile tiene un sentido especial. Vuelve después de atravesar una etapa difícil en la que el escenario se transformó nuevamente en su lugar de sanación.

Nidyan es disciplina pura. Está dispuesta a ensayar horas extra, repetir pasos hasta la perfección y no teme a la competencia

Así es Nidyan Fabregat, auténtica, intensa y con el fuego intacto. Esta vez no solo vuelve a bailar… vuelve a renacer, a conquistar y a demostrar que el talento, la pasión y la actitud no se olvidan.