Daniela Castro - Chilevisión

Desde que se coronó como ganadora de un programa gastronómico, Daniela Castro no se había sometido nuevamente al rigor de un estricto jurado. Sin embargo, eso cambió ahora con Fiebre de Baile.
En una disciplina totalmente diferente, la también influencer espera brillar sobre la pista de baile y mostrar otros dotes complementarios a lo que siempre muestra en sus redes, cultivando una comunidad con más de un millón de seguidores en Instagram.
Sin duda alguna que Chalota, Dalí y Ares son sus mayores fans, y más de alguna presentación podrá estar dedicada a ellos.