VIDEO | Coté López habría encontrado un nuevo amor: Fue vista a los besos con joven galán - Chilevisión

La influencer y empresaria asistió a un evento junto a un hombre de 28 años, con quien fue vista hace unos días en otra actividad.

Tras días de especulaciones, la influencer y empresaria María José López habría encontrado el amor en un joven galán, con quien fue vista a los besos en un evento.

Todo ocurrió en el lanzamiento de la nueva edición de la revista Atrévete Woman, donde López es la protagonista de la portada.

Plan Perfecto de Chilevisión captó a Coté muy acaramelada con un joven, el mismo que hace unos días la acompañó al estreno de una serie y desató rumores de romance.

Al ser consultada sobre él, la modelo respondió entre risas: "Por qué me quieren todos emparejar, ¡déjenme en paz!".

¿Quién es el nuevo galán de Coté López?

Se trata de Lucas Lama Von Der Forst, joven de 28 años, administrador de empresas y aficionado al boxeo.

Ambos ya fueron vistos juntos hace un par de días en el lanzamiento de la nueva serie de HBO, "It: Bienvenidos a Derry", realizado en Santiago.

Si bien en esa oportunidad descartó un romance y sólo la acompañó como "amigo", ahora es la primera vez que son captados besándose.

Revisa las imágenes acá: