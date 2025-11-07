 VIDEO | Coté López habría encontrado un nuevo amor: Fue vista a los besos con joven galán - Chilevisión
Minuto a minuto
Estuvo 75 días en el SML: ¿Por qué hubo un error en la identificación de estudiante de Viña del Mar? Descubren que Jorge Ugalde escondía un celular en su celda: Lleva 4 días detenido Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas” Evidencia clave del triple crimen en La Reina: La pistola que el imputado compró en un mall chino Polémica por uso de vidrio antibalas en discurso de José Antonio Kast: Lo compararon con Trump
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/11/2025 18:34

VIDEO | Coté López habría encontrado un nuevo amor: Fue vista a los besos con joven galán

La influencer y empresaria asistió a un evento junto a un hombre de 28 años, con quien fue vista hace unos días en otra actividad.

Publicado por CHV Noticias

Tras días de especulaciones, la influencer y empresaria María José López habría encontrado el amor en un joven galán, con quien fue vista a los besos en un evento.

Todo ocurrió en el lanzamiento de la nueva edición de la revista Atrévete Woman, donde López es la protagonista de la portada.

Plan Perfecto de Chilevisión captó a Coté muy acaramelada con un joven, el mismo que hace unos días la acompañó al estreno de una serie y desató rumores de romance.

Al ser consultada sobre él, la modelo respondió entre risas: "Por qué me quieren todos emparejar, ¡déjenme en paz!".

¿Quién es el nuevo galán de Coté López?

Se trata de Lucas Lama Von Der Forst, joven de 28 años, administrador de empresas y aficionado al boxeo.

Ambos ya fueron vistos juntos hace un par de días en el lanzamiento de la nueva serie de HBO, "It: Bienvenidos a Derry", realizado en Santiago.

Si bien en esa oportunidad descartó un romance y sólo la acompañó como "amigo", ahora es la primera vez que son captados besándose.

Revisa las imágenes acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025

Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.  

07/11/2025

Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde

Cabe señalar que Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y la hermana de la víctima es imputada en la investigación.

06/11/2025