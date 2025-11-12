 “Desde anoche”: Cote López causó preocupación entre sus seguidores tras fotografía en la clínica - Chilevisión
12/11/2025 13:07

“Desde anoche”: Cote López causó preocupación entre sus seguidores tras fotografía en la clínica

La empresaria publicó una imagen donde aparece en la camilla de una clínica, con la bata respectiva y una vía intravenosa en el brazo, levantando las alarmas entre sus seguidores.

Publicado por CHV Noticias

Cote López causó preocupación entre sus seguidores durante la mañana de este miércoles, tras revelar que su salud se encuentra siendo monitoreada en una clínica capitalina.

La empresaria aseguró que comenzó con maletares desde la noche de este martes y publicó una fotografía donde se le ve con una vía intravenosa en el brazo derecho.

¿Qué le pasó a Coté López?

En esa misma línea, el registro muestra a Cote acostada en una camilla con una bata desechable y escribió: "Muriendo. Jaqueca de nuevo, desde anoche".

La noticia sorprendió a los internautas dado que horas antes, López se había mostrado con ánimo mientras presentaba algunos productos nuevos de su marca en las historias de su cuenta de Instagram.

Finalmente, ni su familia ni Lucas Lama, pareja de Cote, se han pronunciado respecto al estado de salud de la empresaria, pero sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo a través de la misma red social.

Revisa la publicación de Instagram:

