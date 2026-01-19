“Esperaré para llevar...”: El ingenioso aporte de Coté López a afectados por incendios forestales en el sur de Chile - Chilevisión

La empresaria organizó una colecta la cual lleva millones recaudados para poder apoyar una vez que los incendios forestales hayan sido controlados.

Este lunes, Cote López sacó aplausos en redes sociales debido a una novedosa iniciativa para ayudar a las víctimas de los incendios forestales en la zona sur del país.

La empresaria anunció que donará dinero de su bolsillo, pero además comenzó una colecta en redes sociales que ya se acerca a los $2 millones de pesos y que se mantendrá activa durante unos días.

"Esperaré para llevar los materiales de construcción"

Esto porque, según explicó López en su cuenta de Instagram, esperará a que la emergencia pase y la atención mediática ya no esté tan latente para ayudar en labores de reconstrucción.

"Yo siempre he ido cuando parten y también después y la gente que perdió todo me dice siempre que los primeros días les llevan mucha comida, ropa y agua, pero que luego desaparece la televisión y no tienen para construir", sentenció la empresaria.

En esa misma línea, agregó: "Ya que ahora irá mucha gente, esperaré para llevar los materiales de construcción en unos días. Obviamente, yo haré mi ayuda, pero si todos aportan, será mucho más grande".

López contempla la compra de cemento, madera, carretillas, guantes y todo tipo de materiales de construcción, lo que fue ampliamente aplaudido por sus seguidores.

"Muy inteligente tu idea", "Toda la razón, Cote", "Excelente decisión", "Super bien pensado" y "Es verdad, después pasa el tiempo y nadie se acuerda", son algunos de los comentarios en el post.

Finalmente, otros usuarios hicieron hincapié en la necesidad de carretillas, baños químicos, palas, guantes y mascarillas para poder sustentar a los afectados que requieren limpiar los terrenos.

Revisa las publicaciones de Instagram: