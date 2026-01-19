 “Esperaré para llevar...”: El ingenioso aporte de Coté López a afectados por incendios forestales en el sur de Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en la comuna de Penco Sube la cifra de fallecidos: Autoridades confirman 20 víctimas fatales por incendios forestales Investigan focos de incendios simultáneos y posible intencionalidad tras la tragedia en Biobío y Ñuble “Miserables”: Presidente Boric denunció agresión contra carro de Bomberos durante incendios forestales VIDEO | Revelan inéditos registros del rescate por mar en Punta de Parra
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/01/2026 18:18

“Esperaré para llevar...”: El ingenioso aporte de Coté López a afectados por incendios forestales en el sur de Chile

La empresaria organizó una colecta la cual lleva millones recaudados para poder apoyar una vez que los incendios forestales hayan sido controlados.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Cote López sacó aplausos en redes sociales debido a una novedosa iniciativa para ayudar a las víctimas de los incendios forestales en la zona sur del país.

La empresaria anunció que donará dinero de su bolsillo, pero además comenzó una colecta en redes sociales que ya se acerca a los $2 millones de pesos y que se mantendrá activa durante unos días.

"Esperaré para llevar los materiales de construcción"

Esto porque, según explicó López en su cuenta de Instagram, esperará a que la emergencia pase y la atención mediática ya no esté tan latente para ayudar en labores de reconstrucción.

"Yo siempre he ido cuando parten y también después y la gente que perdió todo me dice siempre que los primeros días les llevan mucha comida, ropa y agua, pero que luego desaparece la televisión y no tienen para construir", sentenció la empresaria.

En esa misma línea, agregó: "Ya que ahora irá mucha gente, esperaré para llevar los materiales de construcción en unos días. Obviamente, yo haré mi ayuda, pero si todos aportan, será mucho más grande".

López contempla la compra de cemento, madera, carretillas, guantes y todo tipo de materiales de construcción, lo que fue ampliamente aplaudido por sus seguidores.

"Muy inteligente tu idea", "Toda la razón, Cote", "Excelente decisión", "Super bien pensado" y "Es verdad, después pasa el tiempo y nadie se acuerda", son algunos de los comentarios en el post.

Finalmente, otros usuarios hicieron hincapié en la necesidad de carretillas, baños químicos, palas, guantes y mascarillas para poder sustentar a los afectados que requieren limpiar los terrenos.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Lo último

Lo más visto

Reportan accidente de Pangal Andrade en el sur: Debió ser trasladado a hospital

La periodista Cecilia Gutiérrez preocupó a los seguidores del deportista extremo, quien sufrió un problema durante su travesía en la región de Aysén.

19/01/2026

Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en la comuna de Penco

El sujeto fue sorprendido por vecinos del sector los cuales dieron aviso a Carabineros quienes lo detuvieron.

19/01/2026

“Siempre hemos sido inocentes”: Hijos de Julia Chuñil dejan la cárcel y realizan grave acusación

Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil quedaron con arresto domiciliario total y aseguraron que son acusados del crimen por el poder que hay en Chile.

19/01/2026

“Sé que es poquito”: Diego Pánico donó su sueldo de Fiebre de Baile para ayudar a víctimas de los incendios forestales

El influencer puso a disposición su propio camión para trasladar lo que él compró y donaciones de otras personas, como ropa o alimentos no perecibles. Además logró recolectar casi medio millón adicional.

19/01/2026