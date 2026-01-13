 Camila Polizzi fue vista utilizando una silla de ruedas en el Aeropuerto de Santiago - Chilevisión
Camila Polizzi fue vista utilizando una silla de ruedas en el Aeropuerto de Santiago
13/01/2026 18:03

Camila Polizzi fue vista utilizando una silla de ruedas en el Aeropuerto de Santiago

Polizzi utilizó su cuenta de Instagram para reírse de un titular sobre este tema que llamó su atención, pero no entregó detalles sobre su estado de salud.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, se reveló una fotografía de Camila Polizzi en el Aeropuerto de Santiago donde aparece utilizando una silla de ruedas, la cual causó revuelo en redes sociales.

Esto, en medio del revés judicial que sufre la estrella de Arsmate, debido a que su abogado defensor renunció a una semana de que se realice el juicio por el Caso Lencería.

¿Qué le pasó a Camila Polizzi?

La información fue entregada por La Hora, quienes señalaron que la fotografía fue tomada este lunes en la fila de embarque del Aeropuerto de Santiago.

En esa misma línea, agregaron que se desconoce qué tipo de lesión o problema de salud afecta a la excandidata a alcaldesa de Concepción.

Finalmente, minutos más tarde, Polizzi utilizó sus redes sociales para reírse de un titular sobre este mismo tema y luego aprovechó la oportunidad para promocionar su página de Arsmate: "Se viene buena la película parece", señaló, sin dar detalles sobre las razones que la llevaron a utilizar la silla de ruedas.

Revisa las imágenes:

