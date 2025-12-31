 Tras publicar foto juntos: Camila Polizzi reveló la verdad de su vínculo con conocido periodista - Chilevisión
Minuto a minuto
FOTOS | Impactante columna de humo negro cubre sectores de Santiago tras incendio en bodegas Proyecto busca eliminar la renovación de licencias hasta los 65 años: ¿En qué consiste? VIDEO | Densa columna de humo cubre el cielo: Incendio de gran magnitud en bodegas de Lo Espejo Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro Cathy Barriga rechaza acuerdo con Fiscalía y confirma que irá a juicio: “Se puede demostrar mi inocencia”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/12/2025 17:34

Tras publicar foto juntos: Camila Polizzi reveló la verdad de su vínculo con conocido periodista

La imputada por arista del Caso Convenios aclaró los rumores que surgieron tras compartir una llamativa imagen junto al comunicador. "Nos conocimos por esta experiencia difícil que me tocó enfrentar", señaló.

Publicado por CHV Noticias

Camila Polizzi sorprendió hace unos días al publicar una fotografía junto a un conocido periodista chileno, despertando una serie de especulaciones.

En las imágenes, la imputada por una artista del Caso Convenios aparece acompañada de Mirko Macari, comunicador y comentarista de actualidad.

Camila Polizzi aclaró vínculo con periodista Mirko Macari

Al respecto, en entrevista con La Cuarta, Polizzi aclaró el contexto de la llamativa postal. "Lo que pasa es que con Mirko nos conocimos justamente por esta experiencia difícil que me tocó enfrentar", partió diciendo.

"El Mirko ahora está trabajando como coach ontológico, está en esta nueva faceta y me está ayudando en un proyecto editorial", afirmó.

En ese sentido, reveló que "estamos trabajando un libro sobre todo lo que ha sido el paso por esta peregrinación, por este proceso y la transformación también que eso significa, todo el aprendizaje que trajo este problema y cómo pasó de ser un problema a una oportunidad".

Camila detalló que este próximo proyecto será "un libro con mi historia, desde mi infancia hasta las plataformas para adultos, pasando, por supuesto, por todo el aprendizaje y el desafío que ha significado el caso judicial en que estoy envuelta".

Asimismo, indicó que esta publicación estará enfocada como "un espacio de superación personal" y para "inspirar a muchas mujeres".

"El objetivo es que muchas personas que han vivido una experiencia que creen que les arruinó la vida puedan inspirarse para ver que ahí siempre hay una tremenda oportunidad de transformación y cambio si se conectan con su voz interior", señaló.

Consultada sobre un posible debut de Macari en plataformas para adultos, Polizzi despejó de inmediato: "No, el Mirko no entró a una colaboración con Arsmate, es el editor de esta historia".

Revisa la foto acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Horarios Año Nuevo 2026: Así funcionará el comercio este 31 de diciembre y 1 de enero

Lo último

Lo más visto

Quiebres amorosos que marcaron el 2025: Las rupturas más comentadas del año

Separaciones inesperadas, comunicados en redes sociales y relaciones que parecían sólidas llegaron a su fin durante 2025, generando sorpresa y debate entre seguidores y el mundo del espectáculo.

29/12/2025

Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro

Ha trabajado con artistas como Cris MJ, Julianno Sosa y Standly y cuenta con éxitos con millonarias cifras en streaming. Hoy cumple la medida catuelar tras ser acusado de retener por 24 horas y torturar a uno de sus trabajadores.

31/12/2025

Los famosos que fallecieron en 2025: Las despedidas que marcaron el año en Chile y el mundo

El mundo del espectáculo, la música, la televisión y el deporte despidió este 2025 a figuras que marcaron generaciones, dejando un legado imborrable en la cultura popular y en la memoria de sus seguidores.

31/12/2025

Calendario de feriados 2026 en Chile: Revisa todas las fechas y cuáles son irrenunciables

Para muchos, estos días significan oportunidades de aprovechar puentes largos y escapadas de fin de semana. Aquí te contamos el listado completo del año.

31/12/2025