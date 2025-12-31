Tras publicar foto juntos: Camila Polizzi reveló la verdad de su vínculo con conocido periodista - Chilevisión

La imputada por arista del Caso Convenios aclaró los rumores que surgieron tras compartir una llamativa imagen junto al comunicador. "Nos conocimos por esta experiencia difícil que me tocó enfrentar", señaló.

Camila Polizzi sorprendió hace unos días al publicar una fotografía junto a un conocido periodista chileno, despertando una serie de especulaciones.

En las imágenes, la imputada por una artista del Caso Convenios aparece acompañada de Mirko Macari, comunicador y comentarista de actualidad.

Camila Polizzi aclaró vínculo con periodista Mirko Macari

Al respecto, en entrevista con La Cuarta, Polizzi aclaró el contexto de la llamativa postal. "Lo que pasa es que con Mirko nos conocimos justamente por esta experiencia difícil que me tocó enfrentar", partió diciendo.

"El Mirko ahora está trabajando como coach ontológico, está en esta nueva faceta y me está ayudando en un proyecto editorial", afirmó.

En ese sentido, reveló que "estamos trabajando un libro sobre todo lo que ha sido el paso por esta peregrinación, por este proceso y la transformación también que eso significa, todo el aprendizaje que trajo este problema y cómo pasó de ser un problema a una oportunidad".

Camila detalló que este próximo proyecto será "un libro con mi historia, desde mi infancia hasta las plataformas para adultos, pasando, por supuesto, por todo el aprendizaje y el desafío que ha significado el caso judicial en que estoy envuelta".

Asimismo, indicó que esta publicación estará enfocada como "un espacio de superación personal" y para "inspirar a muchas mujeres".

"El objetivo es que muchas personas que han vivido una experiencia que creen que les arruinó la vida puedan inspirarse para ver que ahí siempre hay una tremenda oportunidad de transformación y cambio si se conectan con su voz interior", señaló.

Consultada sobre un posible debut de Macari en plataformas para adultos, Polizzi despejó de inmediato: "No, el Mirko no entró a una colaboración con Arsmate, es el editor de esta historia".

