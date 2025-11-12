Camila Polizzi vuelve a arresto domiciliario total: Solo duró 9 días con nueva medida cautelar - Chilevisión

En un fallo dividido, el tribunal acogió la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fiscalía después de la resolución del Juzgado de Garantía de Concepción.

La Corte de Apelaciones de Concepción determinó este miércoles reponer el arresto domiciliario total para Camila Polizzi, principal acusada de la arista conocida como Caso Lencería, en el marco del Caso Convenios.

En un fallo dividido, el tribunal acogió la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fiscalía después de la resolución del Juzgado de Garantía de Concepción, que rebajó la medida a arresto domiciliario nocturno.

De esta manera, Polizzi solo duró nueve días con este cambio y deberá volver a estar privada de libertad de manera total en su casa. El dictamen también incluye a Diego Polanco, otro imputado en el caso.

El nuevo revés judicial de Camila Polizzi

El pasado 3 de noviembre, Camila Polizzi celebró la modificación de las medidas cautelares tras 673 días con arresto domiciliario total.

"A mí me parece que el tribunal ha tenido a la vista todos los antecedentes y se ha considerado también que yo he cumplido irrestrictamente durante estos dos años", expresó Polizzi en esa oportunidad.

Su abogado defensor, en tanto, señaló que la solicitud para cambiar la medida cautelar surgió tras una propuesta laboral por seis meses con la plataforma para adultos Arsmate, con la cual ella ya había colaborado anteriormente.