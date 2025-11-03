 Rebajan medidas cautelares de Camila Polizzi tras casi dos años de arresto domiciliario total - Chilevisión
03/11/2025 18:54

Rebajan medidas cautelares de Camila Polizzi tras casi dos años de arresto domiciliario total

El abogado de la imputada por presunto fraude al fisco y lavado de activos en el caso Lencería señaló que su defendida recibió una propuesta laboral de la plataforma Arsmate.

Publicado por CHV Noticias

El Tribunal de Garantía de Concepción resolvió este lunes modificar las medidas cautelares que pesaban sobre Camila Polizzi, luego de 673 días con arresto domiciliario total.

A partir de este lunes, la imputada en una de las aristas del Caso Convenios deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno, además de mantener el arraigo nacional y firma quincenal.

"A mí me parece que el tribunal ha tenido a la vista todos los antecedentes y se ha considerado también que yo he cumplido irrestrictamente durante estos dos años", expresó Polizzi ante los medios de comunicación.

"Por lo tanto, no se necesita una medida tan gravosa para garantizar mi concurrencia al procedimiento, que ya está en su término casi", dijo tras la audiencia.

Su abogado defensor, en tanto, señaló que la solicitud para cambiar la medida cautelar surgió tras una propuesta laboral por seis meses con la plataforma para adultos Arsmate, con la cual ella ya había colaborado anteriormente.

“Ha respetado cada una de las condiciones impuestas y necesita generar ingresos. Existe una oferta laboral concreta que justificaba esta solicitud”, explicó el jurista.

