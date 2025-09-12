Fiscalía pide ocho años de cárcel para Camila Polizzi y Sebastián Polanco por estafa y lavado de activos - Chilevisión

Además de la prisión, el ente persecutor solicitó una multa económica equivalente a más de $42 millones de pesos para cada uno.

La Fiscalía del Bíobio cerró la investigación en el marco del Caso Lencería y pidió ocho años de cárcel para Camila Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco.

La solicitud apunta a los delitos de estafa y lavado de activos luego de los problemas que salieron a la luz con dineros en convenios de fundaciones.

VER MÁS DE CAMILA POLIZZI

Junto con la prisión, Fiscalía pidió una multa económica de 625 UTM para cada uno, equivalente a más de $42 millones de pesos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Exfuncionarios también acusados

La acusación también apunta a otras nueve personas y exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío involucradas en la supuesta defraudación.

La acusación incluye a la madre de Polizzi, Luisa Fonceca; su expareja, Sebastián Polanco; el hermano de este, Diego Polanco; el representante del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Frumisal, Matías Godoy; el exadministrador del Gobierno Regional (GORE) del Biobío, Rodrigo Martínez Fernández; el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano de la repartición, Simón Acuña Medina; el representante de la consultora EQOS, Eduardo Quezada; Patrick Carrasco y Rodrigo Alarcón.

Para los exfuncionarios se piden penas de cárcel de 15 años y la restitución total de los $256.635.000 millones de pesos, correspondientes al convenio.