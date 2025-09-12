 Fiscalía pide ocho años de cárcel para Camila Polizzi y Sebastián Polanco por estafa y lavado de activos - Chilevisión
Minuto a minuto
Las cuatro acciones por las que podrías ser multado con $350 mil pesos en Ñuñoa Violento robo de camión en Quilicura terminó con trabajador baleado “Está muerto en vida”: Vlado Mirosevic denuncia en PDI a Pastor Soto tras nuevo ataque con ataúd en el Congreso Fiscalía pide ocho años de cárcel para Camila Polizzi y Sebastián Polanco por estafa y lavado de activos No se sabía de ellos desde hace dos meses: Madre e hijo son encontrados muertos al interior de su casa en Temuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/09/2025 11:02

Fiscalía pide ocho años de cárcel para Camila Polizzi y Sebastián Polanco por estafa y lavado de activos

Además de la prisión, el ente persecutor solicitó una multa económica equivalente a más de $42 millones de pesos para cada uno.

Publicado por CHV Noticias

La Fiscalía del Bíobio cerró la investigación en el marco del Caso Lencería y pidió ocho años de cárcel para Camila Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco

La solicitud apunta a los delitos de estafa y lavado de activos luego de los problemas que salieron a la luz con dineros en convenios de fundaciones.

VER MÁS DE CAMILA POLIZZI

Junto con la prisión, Fiscalía pidió una multa económica de 625 UTM para cada uno, equivalente a más de $42 millones de pesos.

Exfuncionarios también acusados

La acusación también apunta a otras nueve personas y exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío involucradas en la supuesta defraudación.

La acusación incluye a la madre de Polizzi, Luisa Fonceca; su expareja, Sebastián Polanco; el hermano de este, Diego Polanco; el representante del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Frumisal, Matías Godoy; el exadministrador del Gobierno Regional (GORE) del Biobío, Rodrigo Martínez Fernández; el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano de la repartición, Simón Acuña Medina; el representante de la consultora EQOS, Eduardo Quezada; Patrick Carrasco y Rodrigo Alarcón.

Para los exfuncionarios se piden penas de cárcel de 15 años y la restitución total de los $256.635.000 millones de pesos, correspondientes al convenio.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

Tiene 22 años y habría confesado el crimen: Revelan identidad de sujeto detenido por asesinato de Charlie Kirk

Desde la gobernación de Utah confirmaron la detención del principal sospechoso, quién había sido entregado por su propio circulo cercano.

12/09/2025

Aguinaldo Fiestas Patrias: Confirman fecha de pago del beneficio que entregará hasta $88 mil a trabajadores

El Aguinaldo Fiestas Patrias es un beneficio del Estado establecido en la ley y que se entrega exclusivamente durante el mes de septiembre a trabajadores públicos y pensionados.

12/09/2025

Graban a encapuchados atacando a carabineros con armas de fuego en Cerro Navia

Los incidentes ocurridos la noche de este jueves fueron captados por cámaras de vigilancia del sector.

11/09/2025

VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participaron en el primer Debate Chilevisión, el que puedes revivir aquí.

11/09/2025