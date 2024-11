Detienen a Sebastián Polanco, ex pareja de Camila Polizzi, por incumplimiento de su arresto domiciliario - Chilevisión

El hombre es uno de los imputados en el Caso Lencería, una de las aristas del Caso Convenios que estalló en 2023. Tras denuncias de personas que lo vieron en un centro comercial, fue detenido y trasladado a un cuartel provisorio de Carabineros.

Sebastián Polanco, ex pareja de Camila Polizzi, fue detenido durante la tarde de este miércoles tras incumplir la medida cautelar de arresto domiciliario en su contra.

Su arresto fue posible gracias a denuncias de personas que se percataron de su presencia en el Mall Trébol de Talcahuano y rápidamente dieron aviso a Carabineros.

Tras ser ubicado, personal policial le realizó un control de identidad y, al verificar que se encontraba incumpliendo la medida cautelar, se procedió a su detención.

Los primeros antecedentes apuntan que el sujeto no opuso resistencia y que fue trasladado hasta un cuartel provisorio de Carabineros en el centro comercial.

¿Quién es Sebastián Polanco, imputado en el Caso Lencería?

El sujeto se encuentra imputado en el denominado Caso Lencería, una arista del Caso Convenios de supuestos traspasos de fondos desde el Gobierno Regional del Biobío a la Fundación En Ti.

Hace más de un año, durante las indagatorias de Fiscalía, la ex pareja de Polizzi había descartado las acusaciones en su contra. "Nos tratan de delincuentes. Me tratan de delincuente. Yo no soy ningún delincuente", señaló en esa oportunidad.