Bono Asistencia Escolar: Conoce quiénes pueden cobrar el beneficio - Chilevisión

Con un monto de $10.000 por niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos, el bono busca incentivar el compromiso con la educación obligatoria de 12 años en el país.

Requisitos del Bono por Asistencia Escolar

El Bono por Deber Asistencia Escolar está dirigido a las familias que cumplan con los siguientes requisitos:

Participan del Ingreso Ético Familiar , específicamente del Subsistema Seguridades y Oportunidades .

Están recibiendo programas de Acompañamiento Psicosocial (APS) o Sociolaboral (ASL) .

Tienen hijos de entre 6 y 18 años al 31 de marzo de 2025.

Están matriculados en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado (básica o media).

Cumplen con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85 %. Durante enero y febrero, se considera la asistencia promedio del segundo semestre del año anterior.

¿Cómo verifico si tengo pago del Bono por Deber Asistencia Escolar?

La familia participante del Subsistema Seguridades y Oportunidades deben consultar con su RUT la fecha de pago.