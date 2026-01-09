Hasta los 24 años: Revisa acá cómo obtener el Bono Logro Escolar 2026 - Chilevisión

Este aporte económico es entregado todos los años por el Estado de Chile y contempla una transferencia directa a sus beneficiarios. Puedes acceder si tienes hasta 24 años y cumples una serie de requisitos.

El Bono Logro Escolar es un aporte económico dirigido a estudiantes con buen rendimiento académico que cumplan una serie de requisitos.

Y es que en este inicio de 2026, ChileAtiende compartió un listado de los beneficios estatales a los que puedes acceder este año, siendo este bono uno de ellos.

A diferencia de lo que ocurre en otros casos, no es necesario postular, pero su pago tiene una fecha determinada. Revisa quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cuándo recibes el dinero.

Requisitos Bono Logro Escolar 2026

Para acceder al Bono Logro Escolar debes cumplir los siguientes requisitos disponibles en el sitio web de ChileAtiende:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. Si la cartola hogar indica que estás dentro del 40%, no implica necesariamente que estés dentro del 30% más vulnerable, según la Ley n.º 20.595 y el reglamento del bono.

Cursar entre 5.° básico y 4.° medio, durante el año inmediatamente anterior.

Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Monto y cuándo se paga el Bono Logro Escolar 2026

En caso de cumplir los requisitos, debes saber que puedes recibir dos montos diferentes del pago, de acuerdo al rendimiento académico. A continuación, el detalle (montos referenciales 2025):

$82.181: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción. $49.310: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

De igual forma, indicaron que estos tramos se pueden sumar dentro de un mismo grupo familiar. Por ejemplo, si una familia tiene dos integrantes en el primer tramo y uno en el segundo, recibirá $213.672 pesos, bajo el desglose: $82.181 (primer tramo) + $82.181 (segundo tramo) + $49.310 (tercer tramo).

Asimismo, el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que podría sumarse con las demás transferencias del grupo familiar.

Finalmente, en lo que respecta a la fecha de pago, debes saber que el monto se transfiere todos los años en el mes de septiembre a la CuentaRUT de Banco Estado a nombre de cada beneficiaria o beneficiario informado.

¿Cómo saber si me corresponde el Bono Logro Escolar?

A continuación puedes consultar si recibirás el Bono Logro Escolar gracias a la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social. Para acceder, haz clic aquí o pincha la imagen de abajo: