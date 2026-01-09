Hasta los 24 años: Revisa acá cómo obtener el Bono Logro Escolar 2026 - Chilevisión

Este aporte económico es entregado todos los años por el Estado de Chile y contempla una transferencia directa a sus beneficiarios. Puedes acceder si tienes hasta 24 años y cumples una serie de requisitos.
El Bono Logro Escolar es un aporte económico dirigido a estudiantes con buen rendimiento académico que cumplan una serie de requisitos.
Y es que en este inicio de 2026, ChileAtiende compartió un listado de los beneficios estatales a los que puedes acceder este año, siendo este bono uno de ellos.
A diferencia de lo que ocurre en otros casos, no es necesario postular, pero su pago tiene una fecha determinada. Revisa quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cuándo recibes el dinero.
Para acceder al Bono Logro Escolar debes cumplir los siguientes requisitos disponibles en el sitio web de ChileAtiende:
En caso de cumplir los requisitos, debes saber que puedes recibir dos montos diferentes del pago, de acuerdo al rendimiento académico. A continuación, el detalle (montos referenciales 2025):
De igual forma, indicaron que estos tramos se pueden sumar dentro de un mismo grupo familiar. Por ejemplo, si una familia tiene dos integrantes en el primer tramo y uno en el segundo, recibirá $213.672 pesos, bajo el desglose: $82.181 (primer tramo) + $82.181 (segundo tramo) + $49.310 (tercer tramo).
Asimismo, el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que podría sumarse con las demás transferencias del grupo familiar.
Finalmente, en lo que respecta a la fecha de pago, debes saber que el monto se transfiere todos los años en el mes de septiembre a la CuentaRUT de Banco Estado a nombre de cada beneficiaria o beneficiario informado.
