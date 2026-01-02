VIDEO | Terremoto en México: Revelan impactantes registros del movimiento telúrico que sacudió el centro y sur del país - Chilevisión

De acuerdo a la información que proporcionó el centro sismológico local, la magnitud del evento fue de 6.5 y su epicentro se ubicó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos en el estado de Guerrero.

Este viernes se registró un terremoto en México, el cual afectó la zona centro y sur del país norteamericano.

De acuerdo a la información que proporcionó el centro sismológico local, la magnitud del evento fue de 6.5 y su epicentro se ubicó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos en el estado de Guerrero.

De acuerdo a las primeras informaciones, el movimiento telúrico se sintió en varias zonas del país, incluida la capital Ciudad de México. Por el momento las autoridad no han informado de daños materiales ni víctimas fatales.

Videos del terremoto en México

A través de la red social X se han ido conociendo varios registros del terremoto ocurrido esta mañana en México.