 Presidente Boric confirma que oficializará candidatura de Michelle Bachelet a la ONU - Chilevisión
Minuto a minuto
Presidente Boric confirma que oficializará candidatura de Michelle Bachelet a la ONU ¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio “Cunde el desconcierto”: Pdte. Boric reaccionó a la absolución de Crespo por caso Gustavo Gatica “No tengo nada que ver”: El día en que los dos hijos detenidos de Julia Chuñil hablaron con CHV Noticias en 2025 Caso Julia Chuñil: Detienen a 3 hijos y exyerno por presunta participación en desaparición y homicidio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/01/2026 10:20

Presidente Boric confirma que oficializará candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

El mandatario señaló que tantó él como su equipo se encuentran coordinando los tiempos con la ex alta comisionada, y señaló que la decisión debería transcender hasta la próxima administración de Kast.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

"Nosotros vamos a formalizar esa candidatura". Con esas palabras el presidente Gabriel Boric confirmó que formalizará la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para llegar a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"Estamos viendo los plazos con la presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura", señaló en entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile.

En el programa también aclaró que se encuentran evaluando los tiempos para concretar la iniciativa, precisando que los plazos se coordinan con la otrora Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos.

Sobre la posibilidad de la continuidad de la candidatura en el próximo gobierno de José Antonio Kast, el mandatario sostuvo que debería trascender la administración de turno. "Yo creo que estas son decisiones de Estado", zanjó.

Boric destacó trayectoria de Bachelet de cara a su candidatura

Finalmente, Boric recordó que el año pasado sectores de la derecha manifestaron su apoyo a la candidatura y aprovechó de destacar la carrera y reputación de Bachelet en el extranjero.

"Por la trayectoria que tiene la presidenta Bachelet, me parece que es indiscutible, y así se entiende en todo el mundo, que es una de las personas con el currículum".

Particularmente, continuó, "para los momentos difíciles que se viven en el mundo y el multilateralismo, para asumir una responsabilidad de estas características".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aporte Familiar Permanente 2026: Revisa fechas de pago y nuevo monto del ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

Fue encontrada por sus propias compañeras: Lo que se sabe del crimen de joven parvularia en el Biobío

Las diligencias están a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, luego que se confirmara que fue un "homicidio con elemento contundente". 

13/01/2026

“No quiero volver nunca más”: Naya Fácil reaparece en redes sociales y expone EN VIVO a ciudadanos egipcios

La influencer aseguró que ya había enfrentado a estos hombres por la forma en que se acercaban y la miraban, pero ellos no hicieron caso.

13/01/2026

Gustavo Gatica tras absolución de Crespo: “No quería morirme sin sabe quién fue la persona que me disparó”

El actual diputado electo señaló que si bien no quedó conforme con el fallo, valoró que se haya acreditado la autoría del excarabinero en el disparo que terminó por dejarlo sin visión.

13/01/2026

De vacaciones con su pareja: Quién es el joven que murió arrastrado por ola gigante en Argentina

La víctima era un jinete de caballos marplatense que vivía en Francia y que estaba en su país natal —junto a su novia— por vacaciones.

13/01/2026