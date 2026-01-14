Presidente Boric confirma que oficializará candidatura de Michelle Bachelet a la ONU - Chilevisión

El mandatario señaló que tantó él como su equipo se encuentran coordinando los tiempos con la ex alta comisionada, y señaló que la decisión debería transcender hasta la próxima administración de Kast.

"Nosotros vamos a formalizar esa candidatura". Con esas palabras el presidente Gabriel Boric confirmó que formalizará la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para llegar a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"Estamos viendo los plazos con la presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura", señaló en entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile.

En el programa también aclaró que se encuentran evaluando los tiempos para concretar la iniciativa, precisando que los plazos se coordinan con la otrora Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos.

Sobre la posibilidad de la continuidad de la candidatura en el próximo gobierno de José Antonio Kast, el mandatario sostuvo que debería trascender la administración de turno. "Yo creo que estas son decisiones de Estado", zanjó.

Boric destacó trayectoria de Bachelet de cara a su candidatura

Finalmente, Boric recordó que el año pasado sectores de la derecha manifestaron su apoyo a la candidatura y aprovechó de destacar la carrera y reputación de Bachelet en el extranjero.

"Por la trayectoria que tiene la presidenta Bachelet, me parece que es indiscutible, y así se entiende en todo el mundo, que es una de las personas con el currículum".

Particularmente, continuó, "para los momentos difíciles que se viven en el mundo y el multilateralismo, para asumir una responsabilidad de estas características".