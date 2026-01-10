Minsal confirma caso importado de sarampión en la región Metropolitana - Chilevisión

Se trata de una persona adulta con antecedentes de viaje reciente al extranjero y sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en el país.
El Ministerio de Salud (Minsal) informó que el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó este viernes 9 de enero un caso importado de sarampión en la región Metropolitana.
Se trata de una persona adulta con antecedentes de viaje reciente a Europa y Sudamérica, sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en el país.
Se agregó que el paciente se encuentra en buen estado de salud, recibiendo tratamiento sintomático ambulatorio, y ya completó su período de aislamiento. Además, los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación.
También se indicó que las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar). Sus características principales son: