Minsal confirma caso importado de sarampión en la región Metropolitana - Chilevisión

10/01/2026 12:43

Minsal confirma caso importado de sarampión en la región Metropolitana

Se trata de una persona adulta con antecedentes de viaje reciente al extranjero y sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en el país.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó este viernes 9 de enero un caso  importado de sarampión en la región Metropolitana.

Se trata de una persona adulta con antecedentes de viaje reciente a Europa y Sudamérica, sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en el país.

Se agregó que el paciente se encuentra en buen estado de salud, recibiendo tratamiento sintomático ambulatorio, y ya completó su período de aislamiento. Además, los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación.

También se indicó que las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar). Sus características principales son:

  • Período de incubación: 7 a 21 días
  • Período de contagio: Desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel
  • Riesgo: Puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves

Síntomas a reconocer

  • Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días
  • Fiebre alta
  • Tos y congestión nasal
  • Sensibilidad a la luz (fotofobia)
  • Conjuntivitis (ojos rojos)
  • Malestar general y dolor articular
  • Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

Recomendaciones en caso de síntomas

  • Use mascarilla inmediatamente
  • Acuda a un centro de salud lo antes posible
  • Evite el contacto con otras personas
  • Informe sobre sus antecedentes de viaje
