Minsal confirma caso importado de sarampión en la región Metropolitana - Chilevisión

Se trata de una persona adulta con antecedentes de viaje reciente al extranjero y sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en el país.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó este viernes 9 de enero un caso importado de sarampión en la región Metropolitana.

Se trata de una persona adulta con antecedentes de viaje reciente a Europa y Sudamérica, sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en el país.

Se agregó que el paciente se encuentra en buen estado de salud, recibiendo tratamiento sintomático ambulatorio, y ya completó su período de aislamiento. Además, los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación.

También se indicó que las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar). Sus características principales son:

Período de incubación: 7 a 21 días

7 a 21 días Período de contagio: Desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel

Desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel Riesgo: Puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves

Síntomas a reconocer

Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días

Fiebre alta

Tos y congestión nasal

Sensibilidad a la luz (fotofobia)

Conjuntivitis (ojos rojos)

Malestar general y dolor articular

Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

Recomendaciones en caso de síntomas