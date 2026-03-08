Tras tensiones por cable chino: Boric y Kast se reunen en La Moneda a tres días del cambio de mando - Chilevisión

La reunión se genera luego de las tensiones por el proyecto del cable submarino entre China y Chile y la llegada del presidente electo desde la Cumbre Escudo de las Américas.

Este domingo 8 de marzo, el presidente electo José Antonio Kast llegó al Palacio de La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric.

La cita se concreta tras una semana marcada por tensiones y declaraciones cruzadas que incluso llevaron a la suspensión de reuniones bilaterales previas al cambio de mando.

Lo que se sabe de la reunión

Esto luego de que Boric acusara a Kast de pedirle que se “retracte” de sus dichos respecto a que sí se le informó sobre el llamado “cable chino”.

El presidente electo, en tanto, sostuvo que el tema solo fue mencionado de manera general y decidió suspender las reuniones, argumentando que “no confiamos en la información que se nos está entregando” y acusando falta de transparencia en materia fiscal.

José Antonio Kast llegó a La Moneda y fue consultado directamente sobre si esta cita es para retomar las conversaciones que habían sido suspendidas: "No puedo hablar, gracias", respondió.

Dado que el presidente electo no llegó junto a su gabinete, se estima que esta reunión sea para tener un diálogo que permita dar un cierre a la reunión del pasado 3 de marzo que terminó abruptamente.

Por otro lado, José Antonio Kast llegó a esta reunión tras haber asistido a la Cumbre Escudo de las Américas, encabezada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Finalmente, en la reunión se firmó un acuerdo de cooperación para coordinar acciones contra los carteles de droga en la región, pero el mandatario electo no lo firmó porque no ha asumido como presidente aún, asegurando que lo evaluará después del 11 de marzo.