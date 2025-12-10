 Princesa Alba acalló críticas por hacer “puras acrobacias” en Fiebre de Baile: “Se van a ver” - Chilevisión
10/12/2025 12:18

Princesa Alba acalló críticas por hacer “puras acrobacias” en Fiebre de Baile: “Se van a ver”

La cantante habló en sus redes sociales y respondió a quienes la cuestionan por su formación como gimnasta y cómo usa ese aprendiza en la pista de baile, pero avisó que quiere llegar a la gran final.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Princesa Alba ha sido una de las participantes más destacadas de esta temporada de Fiebre de Baile, consiguiendo elogios del jurado y la preciada inmunidad en dos oportunidades.

Sin embargo, fuera de la pista la recepción ha sido mixta, pues reveló que recibe constantes comentarios y críticas debido a su faceta como gimnasta, las que respondió a través de un video en sus historias de Instagram. 

“He visto varios comentarios como ‘se nota que Princesa Alba no baila, es pura acrobacia’ y un poco es cierto. Es verdad, no tuve formación en danza cuando chica”, comenzó explicando. 

A raíz de los comentarios negativos, la cantate fue clara y reconoció que sí, tengo mucha presencia escénica, lo paso muy bien en el escenario pero así como danza, no”.

Princesa Alba y las críticas por Fiebre de Baile

Princesa Alba respondió las críticas sobre su participación en el estelar de Chilevisión y explicó que, pese a no tener conocimiento de danza, se ha esforzado aprendiendo durante todo este tiempo.

Yo sé que no tengo esa formación en danza y quiero llegar a la final y desde que me metí a Fiebre de Baile estoy en clases particulares de ballroom de tango, de ritmos latino que me cuestan un montón”, acotó.

Al respecto, recalcó que “la disciplina que tengo me va a jugar a favor, lo estamos dando todo y esos resultados se van a ver”.

“Soy gimnasta y estuve muchos años haciendo gimnasia y lo retomé hace poco. Obvio que es una carta que tengo a favor entonces la voy a jugar, por qué no. Uno saca lo mejor de uno y yo tengo eso, así que lo vamos a ocupar”, adelantó. 

