Princesa Alba acalló críticas por hacer “puras acrobacias” en Fiebre de Baile: “Se van a ver” - Chilevisión

La cantante habló en sus redes sociales y respondió a quienes la cuestionan por su formación como gimnasta y cómo usa ese aprendiza en la pista de baile, pero avisó que quiere llegar a la gran final.
Princesa Alba ha sido una de las participantes más destacadas de esta temporada de Fiebre de Baile, consiguiendo elogios del jurado y la preciada inmunidad en dos oportunidades.
Sin embargo, fuera de la pista la recepción ha sido mixta, pues reveló que recibe constantes comentarios y críticas debido a su faceta como gimnasta, las que respondió a través de un video en sus historias de Instagram.
“He visto varios comentarios como ‘se nota que Princesa Alba no baila, es pura acrobacia’ y un poco es cierto. Es verdad, no tuve formación en danza cuando chica”, comenzó explicando.
A raíz de los comentarios negativos, la cantate fue clara y reconoció que “sí, tengo mucha presencia escénica, lo paso muy bien en el escenario pero así como danza, no”.
Princesa Alba respondió las críticas sobre su participación en el estelar de Chilevisión y explicó que, pese a no tener conocimiento de danza, se ha esforzado aprendiendo durante todo este tiempo.
“Yo sé que no tengo esa formación en danza y quiero llegar a la final y desde que me metí a Fiebre de Baile estoy en clases particulares de ballroom de tango, de ritmos latino que me cuestan un montón”, acotó.
Al respecto, recalcó que “la disciplina que tengo me va a jugar a favor, lo estamos dando todo y esos resultados se van a ver”.
“Soy gimnasta y estuve muchos años haciendo gimnasia y lo retomé hace poco. Obvio que es una carta que tengo a favor entonces la voy a jugar, por qué no. Uno saca lo mejor de uno y yo tengo eso, así que lo vamos a ocupar”, adelantó.