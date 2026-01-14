“Merecíamos mucho más valor”: Cony Capelli lanzó descargo por difícil momento en Fiebre de Baile - Chilevisión

Fiebre de Baile entró en su recta final y queda muy poco para conocer al gran ganador de la temporada en la que Cony Capelli se posiciona como una de las favoritas.

Sin embargo, en las últimas semanas no todo ha sido positivo y la ganadora de Gran Hermano ha tenido varios incovenientes en sus recientes presentaciones y no ha podido mostrar su mejor versión.

Por lo mismo, en la previa de una nueva jornada de eliminación en el estelar de baile, la joven lanzó un descargo por decepción que ha tenido en los últimos días.

“Situación actual: aquí enfermita, principio de amigdalitis. David me vio las amigdalas y me dice que las tengo para la cag...”, comenzó detallando en sus historias de Instagram.

El descargo de Cony Capelli

A pesar de su complicación médica se mostró esperanzada por presentarse esta noche en la jornada de eliminación de Fiebre de Baile.

“Pero más allá de eso, tengo tanta fuerza para poder bailar para ustedes y si es la última vez va a ser con todo, con mucho cariño y mucho amor. No va a ser perfecto, porque la perfección no existe, pero va a ser con mucho cariño”, agregó Cony Capelli.

Sin embargo, reconoció que junto a su bailarín, David Sáez “estamos cansados” por lo ocurrido en las últimas semanas de competencia.

“Llevamos tres semanas en eliminación, hemos ganados solo una inmunidad, creo que nosotros merecíamos mucho más valor de lo que se nos ha dado, pero lo hacemos por amor así que ha seguir dándolo todo”, cerró su mensaje.