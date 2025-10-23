 Última oportunidad para cobrar los $64.574 del IPS: Revisa con tu RUT si te corresponde - Chilevisión
23/10/2025 18:16

Última oportunidad para cobrar los $64.574 del IPS: Revisa con tu RUT si te corresponde

La última fecha de pago del Aporte Familiar Permanente fue en marzo pero existe un plazo máximo de nueve meses para cobrar el beneficio. Revisa si te corresponde y cómo solicitar el bono.

Publicado por CHV Noticias

Todavía quedan opciones para cobrar el Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo.

El beneficio no requiere postulación y va dirigido a las familias que se encuentran dentro de los grupos con menores ingresos.

El pago corresponde a $64.574, que es entregado a través del IPS por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente?

Los pagos del Aporte Familiar Permanente se emitieron en tres fechas:

  •  17 de febrero
  • 3 de marzo
  • 17 de marzo

Sin embargo, hay que tener en consideración que existe un plazo máximo de nueve meses a partir de la fecha en que se emitió el depósito para acudir para ser cobrado.

Por lo tanto, de acuerdo a las fechas de pago, hay plazo hasta el 3 de diciembre y 17 de diciembre -según corresponda- para hacer efectivo el cobro.

Revisa con tu RUT si te corresponde el pago 

Los pagos del Aporte Familiar Permanente se realizan mediante depósitos bancarios y también se pueden solicitar de forma presencial en una sucursal de Caja Los Héroes o Banco Estado para recibirlo.

En caso de que tengas pendiente el cobro del beneficio, debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa al sitio web del Aporte Familiar Permanente haciendo clic aquí.
  • Ingresa tu RUT y fecha de nacimiento para ingresar.
  • Selecciona "consultar".
  • El sistema indicará si tienes dinero por cobrar y te dará los detalles para su retiro.

