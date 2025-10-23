Última oportunidad para cobrar los $64.574 del IPS: Revisa con tu RUT si te corresponde - Chilevisión

La última fecha de pago del Aporte Familiar Permanente fue en marzo pero existe un plazo máximo de nueve meses para cobrar el beneficio. Revisa si te corresponde y cómo solicitar el bono.
Todavía quedan opciones para cobrar el Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo.
El beneficio no requiere postulación y va dirigido a las familias que se encuentran dentro de los grupos con menores ingresos.
El pago corresponde a $64.574, que es entregado a través del IPS por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario.
Los pagos del Aporte Familiar Permanente se emitieron en tres fechas:
Sin embargo, hay que tener en consideración que existe un plazo máximo de nueve meses a partir de la fecha en que se emitió el depósito para acudir para ser cobrado.
Por lo tanto, de acuerdo a las fechas de pago, hay plazo hasta el 3 de diciembre y 17 de diciembre -según corresponda- para hacer efectivo el cobro.
Los pagos del Aporte Familiar Permanente se realizan mediante depósitos bancarios y también se pueden solicitar de forma presencial en una sucursal de Caja Los Héroes o Banco Estado para recibirlo.
En caso de que tengas pendiente el cobro del beneficio, debes seguir los siguientes pasos: