Última oportunidad para cobrar los $64.574 del IPS: Revisa con tu RUT si te corresponde - Chilevisión

La última fecha de pago del Aporte Familiar Permanente fue en marzo pero existe un plazo máximo de nueve meses para cobrar el beneficio. Revisa si te corresponde y cómo solicitar el bono.

Todavía quedan opciones para cobrar el Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo.

El beneficio no requiere postulación y va dirigido a las familias que se encuentran dentro de los grupos con menores ingresos.

El pago corresponde a $64.574, que es entregado a través del IPS por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente?

Los pagos del Aporte Familiar Permanente se emitieron en tres fechas:

17 de febrero

3 de marzo

17 de marzo

Sin embargo, hay que tener en consideración que existe un plazo máximo de nueve meses a partir de la fecha en que se emitió el depósito para acudir para ser cobrado.

Por lo tanto, de acuerdo a las fechas de pago, hay plazo hasta el 3 de diciembre y 17 de diciembre -según corresponda- para hacer efectivo el cobro.

Revisa con tu RUT si te corresponde el pago

Los pagos del Aporte Familiar Permanente se realizan mediante depósitos bancarios y también se pueden solicitar de forma presencial en una sucursal de Caja Los Héroes o Banco Estado para recibirlo.

En caso de que tengas pendiente el cobro del beneficio, debes seguir los siguientes pasos: