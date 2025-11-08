 Retiro total de la AFC: Quiénes pueden sacar todos sus fondos del Seguro de Cesantía - Chilevisión
08/11/2025 16:04

Retiro total de la AFC: Quiénes pueden sacar todos sus fondos del Seguro de Cesantía

Los fondos acumulados en el Seguro de Cesantía representan uno de los principales apoyos económicos para las personas que se quedan sin empleo y no cuentan con ingresos. Conoce a continuación quiénes pueden retirar la totalidad de estos dineros.

Publicado por CHV Noticias

Los afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) tienen la posibilidad de acceder al Seguro de Cesantía, un beneficio que entrega apoyo económico en caso de quedar sin empleo.

Cada trabajador posee una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), donde se deposita el 3% de su sueldo imponible, permitiendo realizar retiros mensuales de esos fondos cuando se pierde el trabajo.

Sin embargo, el sistema también contempla la opción de retirar la totalidad del dinero acumulado en la cuenta, aunque esto solo se permite en circunstancias específicas establecidas por la ley.

¿Quiénes pueden retirar todo el dinero del Seguro de Cesantía?

Las personas afiliadas al Seguro de Cesantía que ya se encuentren pensionadas tienen la posibilidad de retirar el total del dinero acumulado en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Esta alternativa también está disponible para quienes, aun estando jubilados, continúan trabajando como empleados de casa particular.

Podrán acceder a este retiro total quienes estén pensionados bajo alguna de las siguientes modalidades:

  • AFP: por vejez (legal o anticipada), invalidez total o parcial definitiva con saldo retenido liberado.
  • Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA).
  • Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).
  • Régimen previsional antiguo (IPS).

Además del retiro completo, tienen la opción de traspasar parcial o totalmente los fondos de su CIC a una cuenta de ahorro previsional en su AFP, trámite que debe realizarse directamente con la administradora correspondiente.

Paso a paso para el retiro de total AFC 

La solicitud del retiro total de los fondos de la AFC se puede hacer en oficinas o de manera online. 

Si quieres hacerlo de forma virtual debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa en la Sucursal Virtual con su rut y ClaveÚnica o clave de AFC
  • Completa los datos solicitados 
  • Sube el finiquito o documento que acredite tu cesantía
  • Sube una foto de tu cédula de identidad vigente por ambos lados
  • Una vez que acepte su solicitud, recibirás un correo con la confirmación del retiro y la fecha de pago

De todas maneras, si prefieres hacerlo de manera presencial, puedes dirígerte a una sucursal de la AFC, con tu cédula de identidad vigente y el finiquito o documento de cesantía.

