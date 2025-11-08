Retiro total de la AFC: Quiénes pueden sacar todos sus fondos del Seguro de Cesantía - Chilevisión

Los fondos acumulados en el Seguro de Cesantía representan uno de los principales apoyos económicos para las personas que se quedan sin empleo y no cuentan con ingresos. Conoce a continuación quiénes pueden retirar la totalidad de estos dineros.

Los afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) tienen la posibilidad de acceder al Seguro de Cesantía, un beneficio que entrega apoyo económico en caso de quedar sin empleo.

Cada trabajador posee una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), donde se deposita el 3% de su sueldo imponible, permitiendo realizar retiros mensuales de esos fondos cuando se pierde el trabajo.

Sin embargo, el sistema también contempla la opción de retirar la totalidad del dinero acumulado en la cuenta, aunque esto solo se permite en circunstancias específicas establecidas por la ley.

¿Quiénes pueden retirar todo el dinero del Seguro de Cesantía?