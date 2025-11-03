¿Cesante? Estos son los 3 bonos a los que puedes optar en noviembre 2025 - Chilevisión

En nuestro país, la tasa de desocupación según el Instituto Nacional de Estadísticas para el trimestre junio-agosto es de 8,6%.

Cada mes el Estado de Chile entrega una serie de aportes económicos a personas que se encuentren sin trabajo. En noviembre hay hasta tres opciones distintas.

Revisa acá los beneficios a los que puedes optar: Fondo de Cesantía Solidario, Seguro de Cesantía y Subsidio de Cesantía.

Fondo de Cesantía Solidario

El Fondo de Cesantía Solidario otorga prestaciones por cesantía. Para acceder a esta ayuda, el beneficiario no debe contar con sus recursos suficientes en Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Los requisitos son:

Estar cesante.

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses anteriores al despido.

Las últimas tres cotizaciones deben ser continuas y con el mismo empleador.

No debes tener fondos suficientes en el seguro.

Contar con un contrato que haya terminado por diversas razones, dejando activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.

Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía es un beneficio económico destinado a afiliados de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial. Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.

antes del término de la relación laboral. Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

con uno o más empleadores. Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral. Retiros mensuales graduales según el tiempo de desempleo.

Subsidio de Cesantía

El Subsidio de Cesantía permite a trabajadoras y trabajadores cesantes obtener una ayuda mensual, por un máximo de 360 días.

Tener al menos 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía. Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.

de la municipalidad correspondiente. Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

o caja de compensación. Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

a la voluntad del trabajador. Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2022 (para contratos firmados después de esta fecha, aplicar al seguro de cesantía pagado por la AFC).

¿Quieres saber si puedes cobrarlos? Revisa con tu RUT si te corresponden

El Fondo de Cesantía Solidario y el Seguro de Cesantía son dos de las ayudas. Puedes consultar y solicitarlos con tu RUT y ClaveÚnica en la sucursal virtual de AFC.

