Aumentan beneficios y reducen requisitos del Seguro de Cesantía en Biobío y Ñuble por incendios - Chilevisión

La medida beneficia a las personas cesantes o que pierdan su trabajo mientras dure el Estado de Excepción Constitucional. Regirá a contar del 18 de enero y se extenderá por 30 días.
La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) confirmó la activación de beneficios especiales y disminución de los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía para las regiones de Ñuble y Biobío, ambas con Estado de Catástrofe por los incendios forestales.
La medida beneficia con un recálculo de su pago a los trabajadores de la zona que se encuentren actualmente cesantes; o, para quienes terminen su relación laboral, simplificando los requisitos para acceder al Seguro.
Según explicaron, las medidas rigen a contar del 18 de enero y se extenderán por 30 días, es decir, mientras esté vigente el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y de Zona de Catástrofe.
Para acceder al beneficio con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC), el número de cotizaciones depende del tipo de contrato:
Para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), la exigencia disminuye de 10 a 8 cotizaciones mensuales para cualquier tipo de contrato.
Los beneficiarios que registren su dirección de lugar de trabajo en las regiones de Ñuble o Biobío, verán mejorados hasta dos pagos de su Seguro de Cesantía. Los pagos que serán mejorados dependerán de la situación particular de cada afiliado:
Los beneficiarios del FCS de las zonas afectadas que reciban el quinto pago dentro del período de Estado de Catástrofe, recibirán dos pagos adicionales de forma automática.
Dichos montos ascenderán al 30% de su renta imponible promedio y se programarán para los dos meses siguientes al quinto pago.
Los afiliados de las zonas afectadas pueden solicitar el cobro en el sitio web accediendo con su ClaveÚnica o clave AFC. Pueden solicitar el beneficio mejorado durante el Estado de Catástrofe o 60 días después de su término.
Para realizar el trámite necesitan la siguiente documentación:
Los afiliados también pueden realizar el trámite en una de las 53 sucursales de AFC a lo largo del país o los puntos de atención presencial parcial, presentando su cédula de identidad vigente y la documentación ya señalada.
Este recalculo de los giros pendientes será realizado en forma automática, por lo que el beneficiario recibirá una notificación por parte de AFC.