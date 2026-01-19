Aumentan beneficios y reducen requisitos del Seguro de Cesantía en Biobío y Ñuble por incendios - Chilevisión

La medida beneficia a las personas cesantes o que pierdan su trabajo mientras dure el Estado de Excepción Constitucional. Regirá a contar del 18 de enero y se extenderá por 30 días.

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) confirmó la activación de beneficios especiales y disminución de los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía para las regiones de Ñuble y Biobío, ambas con Estado de Catástrofe por los incendios forestales.

La medida beneficia con un recálculo de su pago a los trabajadores de la zona que se encuentren actualmente cesantes; o, para quienes terminen su relación laboral, simplificando los requisitos para acceder al Seguro.

Según explicaron, las medidas rigen a contar del 18 de enero y se extenderán por 30 días, es decir, mientras esté vigente el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y de Zona de Catástrofe.

Beneficios especiales de la AFC

Disminuye el número de cotizaciones exigidas

Para acceder al beneficio con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC), el número de cotizaciones depende del tipo de contrato:

Para contrato indefinido o trabajador de casa particular, el requisito disminuye de 10 a 8 cotizaciones mensuales. En el caso del contrato a plazo fijo o por obra, el requisito baja de 5 a 4 cotizaciones.

Para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), la exigencia disminuye de 10 a 8 cotizaciones mensuales para cualquier tipo de contrato.

Incremento en los montos de pago

Los beneficiarios que registren su dirección de lugar de trabajo en las regiones de Ñuble o Biobío, verán mejorados hasta dos pagos de su Seguro de Cesantía. Los pagos que serán mejorados dependerán de la situación particular de cada afiliado:

Beneficiarios actuales: si el afiliado ya está cobrando su Seguro de Cesantía, se mejorarán hasta dos pagos de su beneficio, los que corresponderán a los próximos giros que tenga programados por AFC. Nuevos beneficiarios: si el afiliado no ha solicitado su Seguro de Cesantía y cumple con los requisitos de acceso, recibirá el mejoramiento de los primeros dos pagos del beneficio.

Pagos adicionales si estás terminando de recibir el Fondo de Cesantía Solidario

Los beneficiarios del FCS de las zonas afectadas que reciban el quinto pago dentro del período de Estado de Catástrofe, recibirán dos pagos adicionales de forma automática.

Dichos montos ascenderán al 30% de su renta imponible promedio y se programarán para los dos meses siguientes al quinto pago.

Cómo solicitar el Seguro de Cesantía mejorado

Los afiliados de las zonas afectadas pueden solicitar el cobro en el sitio web accediendo con su ClaveÚnica o clave AFC. Pueden solicitar el beneficio mejorado durante el Estado de Catástrofe o 60 días después de su término.

Para realizar el trámite necesitan la siguiente documentación:

Finiquito u otro documento de término de contrato con el que acreditará su situación de cesantía, el cual debe indicar la causal y fecha de término de su último trabajo. Debe presentar su contrato laboral o un documento emitido por la Dirección del Trabajo que indique la dirección del lugar donde desempeñaba sus funciones.

