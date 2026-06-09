Quién era “El Chubi”, el hombre asesinado que desató masivo velorio de “alto riesgo” en Cerro Navia

Su muerte se habría producido por un posible ajuste de cuentas que está siendo investigado. En homenaje, sus conocidos realizaron disparos al aire y lanzamiento de fuegos artificiales en la comuna.

Impactantes imágenes se tomaron un “narco velorio“ durante la noche de este lunes en Cerro Navia, tras la muerte de “El Chubi”.

En los registros, difundidos a través de redes sociales, se aprecia a un grupo de personas que participaba en un homenaje al fallecido, lo que causó alerta y atemorizó a los vecinos del sector.

En las imágenes quedó en evidencia cómo individuos realizaron disparos al aire con distintas armas de fuego, entre ellas una metralleta.

Además, en el lugar se realizaron lanzamientos de fuegos artificiales.





¿Quién era “El Chubi”?

Christian Belisario Venegas Vidal , mejor conocido como “El Chubi”, fue asesinado durante el sábado en la comuna de Cerro Navia.

Según lo que se investiga, su muerte podría tratarse de un posible ajuste de cuentas por un problema previo que desencadenó la disputa.

De acuerdo a los antecedentes entregados por familiares, “El Chubi” salió de su domicilio en calle Venecia hasta la intersección de Roma con Milán junto a dos personas.

En ese lugar habría sido interceptado por un de los sujetos que lo acompañaba, recibiendo múltiples impactos de bala que le causaron la muerte en el lugar.