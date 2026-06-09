VIDEO | Graban ráfaga de disparos y pirotecnia en masivo velorio de “alto riesgo” en Cerro Navia

El denominado “narcovelorio” tuvo lugar cerca de las calles Bulgaria con Juan Chacón, lugar donde acudieron decenas de personas para despedir a “El Chubi”.

Distintos registros captaron una impactante lluvia de disparos durante un “narco velorio” que se llevó a cabo la noche de este lunes en Cerro Navia.

En los videos difundidos en redes sociales se observa a un grupo de personas que rendían homenaje a “El Chubi”, quien fue asesinado el fin de semana en la misma comuna.

Sin embargo, al menos dos personas en medio de la multitud dispararon ráfagas con distintas armas, incluida una metralleta. También hubo lanzamiento de fuegos artificiales en el lugar.





Lo llamativo es que el cadáver del fallecido se mantiene aún en dependencias del Servicio Médico Legal (SML), por lo que el velorio se realizó sin la presencia del cuerpo.

“En lo que va del año ya van 11 personas asesinadas, la misma cantidad que en todo el año 2025. (…) La promesa del Gobierno de entregar más seguridad finalmente ha sido solo eso, una promesa”, expresó el alcalde Mauro Tamayo.

“¿Cuántas muertos más hacen falta para que el Gobierno tome en serio los problemas de seguridad que nos están afectando?”, preguntó en un video publicado en la cuenta de Instagram del municipio.