“Grité que les iba a prender fuego”: Mujer frustró robo al rociar con bencina a ladrones en San Bernardo

Jessica cargaba combustible en una estación de servicio cuando cuatro sujetos descendieron de un vehículo para intimidarla. Su rápida reacción evitó que se llevaran su automóvil.

Una mujer frustró el robo de su vehículo en una estación de servicio al rociar con bencina a los delincuentes que intentaban asaltarla, mientras estaba en una bencinera en la comuna de San Bernardo.

El nombre de la víctima es Jessica, quien acudió a una estación de servicio en la Ruta 5 ubicada a un costado del Cerro Chena. Era la una de la madrugada del domingo pasado y debía ir a dejar a su hermana a su casa.

“Estos tipos ya estaban estacionados”, relató a Contigo en Directo. “Yo no me di cuenta porque se pasaron por atrás, por la salida. Al momento que ya los vi encima, el bombero salió corriendo y mi hermana quedó paralizada“.

“Yo me quedé forcejeando con los tres tres tipos. Me empezaron a quitar las cosas, las pertenencias, la cartera, las joyas, seguí forcejeando con ellos, y luego se fueron a subir a su auto”, continuó.





Según dijo, los antisociales portaban una pistola y por eso decidió rociarlos con bencina. “Yo ahí salí corriendo porque yo dije ‘este va a ir a buscar la llave y se la va a llevar (la camioneta)'”.

“Con esta camioneta yo hubiera podido, no sé, pegarle al auto y salir soplada, pero como estaban encima y estaban echando el combustible y todavía estaba la mano y estaba la manguera ahí, se me vino a la cabeza en el momento“, argumentó.

Mujer amenazó con prender fuego a delincuente

Luego, recordó, uno de los delincuentes se quedó en el lugar al no alcanzar a huir: El resto de la banda delictual escapó en auto con la cartera que, en su interior, tenía las llaves de Jessica. Por lo que el solitario ladrón no pudo echar a andar el auto.

Acto seguido, el sujeto salió corriendo ante una insólita amenaza de parte de la mujer: “Yo le grité que le iba a prender fuego. Y el tipo se asustó y se fue, ahí se asustó”.

Finalmente, junto con señalar que los autores fueron “cabros chicos y súper violentos”, indicó que interpuso un reclamo en Sernac contra la estación de servicio con el fin de conseguir una indemnización por las pertenencias y daños morales.