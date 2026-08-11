11/ 08/ 2026 09:31

“Vengan rápido”: El desesperado llamado de médico por salvar a sus pacientes tras colapso de clínica en terremoto de Colombia

Más de 160 personas han fallecido producto del terremoto 7.4 que se registró este lunes en la mañana en Colombia. Uno de los videos que más conmocionó fue el desesperado llamado de un médico en la ciudad de Cali: “Vengan rápido, tengo muchos pacientes en la UCI, en hospitalización, necesitamos bajarlos, el edificio se colapsó”, indicó el profesional en un dramático llamado de ayuda.