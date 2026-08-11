Alerta por lluvias en el norte: Allison Göhler detalla las zonas que recibirán más agua en las próximas horas

El sistema frontal dejará importantes acumulados en las localidades de Antofagasta y Atacama, mientras que en Coquimbo las precipitaciones serán mucho más acotadas, según el informe de Allison Göhler.

Intensas precipitaciones azotan distintos puntos de la zona norte del país, en medio del sistema frontal que avanza por el territorio.

Durante esta jornada los montos han sido acotados, el escenario cambiará a partir del miércoles 12 de agosto: De acuerdo con la proyección de la meteoróloga Allison Göhler, se espera que las lluvias alcancen su mayor intensidad durante las próximas horas.

¿Cuánta lluvia caerá en el norte del país?

Durante las próximas 48 horas, las precipitaciones podrían dejar importantes acumulados en distintas localidades nortinas de Chile, especialmente durante este miércoles, cuando se espera el punto más alto de las lluvias.

“Estas cifras van a ir aumentando con el pasar del día”, anticipó la meteoróloga en CHV Noticias Central. “Mañana (miércoles) debería ser más intenso” , añadió.

Revisa el pronóstico a continuación:

Antofagasta

Calama : 10 milímetros

San Pedro de Atacama : 11 milímetros

Antofagasta: 7 milímetros

Atacama

Huasco: 16 milímetros

Vallenar: 23 milímetros

Alto del Carmen: 52 milímetros

Coquimbo

La Serena: 1 milímetro

Vicuña: 2 milímetros

Combarbalá: 3 milímetros

En comparación con la III Región, Coquimbo recibirá lluvias mucho más acotadas, a diferencia del intenso sistema frontal que afrontó la zona el pasado 17 de julio.