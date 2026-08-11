Viento cálido y cortes de luz en Iquique: Temperatura superó los 30°C durante la noche del martes

La situación generó sorpresa entre los habitantes de la capital regional, quienes compartieron numerosos registros en redes sociales mostrando las condiciones que se han registrado durante las últimas horas.

Una jornada completamente atípica para esta época del año se vive en Iquique. Durante la noche de este martes, la comuna experimentó temperaturas superiores a los 30°C, intensas ráfagas de viento y cortes de energía eléctrica que afectaron a miles de hogares.

La situación generó sorpresa entre los habitantes de la capital regional, quienes compartieron numerosos registros en redes sociales mostrando las condiciones que se han registrado durante las últimas horas.

Según el último reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), a las 23:00 horas la temperatura alcanzaba los 33°C, con una humedad relativa de apenas 24%.





Brusco cambio de temperatura

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el rápido aumento de las temperaturas durante la jornada.

Durante la mañana, los termómetros se mantenían cerca de los 20°C, valores habituales para la época en la zona costera del norte del país.

Sin embargo, con el paso de las horas se produjo un marcado incremento térmico que llevó los registros por sobre los 30°C durante la tarde y la noche, algo poco habitual en pleno invierno.

A esto se sumó la presencia de fuertes vientos provenientes del interior, los que además arrastraron polvo hacia distintos sectores de la ciudad.

Cortes de luz y desmanes en Iquique

De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 23:00 horas más de 10 mil clientes permanecían sin energía eléctrica en Iquique .

En paralelo, en redes sociales circularon registros de estructuras menores afectadas por el viento, caída de elementos en la vía pública y algunas situaciones de desorden derivadas de las intensas ráfagas que se dejaron sentir en distintos puntos de la ciudad.

Revisa algunos registros acá:

ESTÁ PASANDO – TARAPACÁ 🌧️ Precipitaciones en Alto Hospicio (primer vídeo) y en Iquique (segundo vídeo). Inéditos 30,7°C se registraron a las 20:45 horas en la estación de la U. Arturo Prat de Iquique. ©️ Videos compartidos por la comunidad de RedGeoChile. pic.twitter.com/3Wl9r1Y4RR — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 12, 2026

A esta iquique vientos entre 40 a 60 k. Precipaciones débiles e intermitentes mucho polvo en suspensión #iquique #chile #frentemaltiempo pic.twitter.com/QZUUeys2kW — FITO SALINAS (@fitosalinasmega) August 12, 2026

Me declaro santiaguino sorprendido con el clima de #Iquique nunca había visto ni sentido un viento tan cálido y potente como el que hay ahora. 31º de temperatura en pleno invierno 👀 pic.twitter.com/mfVazup92Y — Mijael 🗿 (@Mbam____) August 12, 2026

#IQUIQUE | Reportan cortes de energía en diversos sectores de Iquique como consecuencia de las condiciones meteorológicas que afectan a la región. Video: @hansgotterbarm #Tarapacá #AltoHospicio pic.twitter.com/Udt4EyLujn — RADIO PAULINA (@radiopaulina) August 12, 2026