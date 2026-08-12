Anuncian extensión del Bono por Hijo: Dos nuevos grupos de beneficiarios se sumarían al proyecto

Aunque todavía se encuentra en tramitación en el Congreso, la ministra María Jesús Wulf dio a conocer que el Gobierno presentó una indicación para ampliar el beneficio.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, dio a conocer este martes que el Gobierno se encuentra analizando extender la cobertura del proyecto de Bono por Hijo que actualmente se encuentra en el Congreso.

En concreto, la secretaria de Estado anunció que el Ejecutivo presentará una indicación que permitirá que nuevos beneficiarios y beneficiarias se acojan a la cobertura.

“Tengo una buena noticia”, expresó. “Vamos a presentar una indicación que permite que las familias de acogida se puedan incorporar en este beneficio “, reveló.

No solo esto, puesto que la jefa de cartera adelantó que “las mujeres que hoy están embarazadas, en el momento que nazcan sus hijos , van a poder recibir este bono”, dijo en 24 Horas.

“Se amplían los beneficiarios, eso es una buena noticia, siempre queremos llegar mejor a quienes están criando, a quienes están abordando a la infancia, que hoy día es una deuda pendiente en la inversión de nuestro país”, reflexionó.

¿Quiénes recibirán el Bono por Hijo?

Fue a comienzos de julio cuando desde el gobierno pusieron suma urgencia a la tramitación del proyecto, con el que se espera ayudar de forma directa y sin necesidad de postulación a 2,3 millones de niños en 1,7 millones de hogares.

Se trata de un bono de $30 mil por hijo que sería asignado de manera automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos, y que busca apoyar a las familias con los gastos relacionados al hogar.

Eso sí, para recibir el beneficio habrá que cumplir con los siguientes requisitos: