Durante 54 minutos: Trenes EFE cerró estación Pedro Aguirre Cerda por presencia de objeto sospechoso

El operativo comenzó a las 07:25 horas y el flujo de trenes se restableció a las 08:19.

Este miércoles, EFE Trenes de Chile informó el cierre temporal de la estación Pedro Aguirre Cerda, tras la presencia de un objeto sospechoso.

La estación corresponde al servicio que abarca desde Nos a Estación Central y no existe detención de trenes.





Lo que se sabe sobre el operativo por objeto sospechoso

El operativo comenzó a las 07:25 horas y en ese momento, Efe detalló que no habría detención de trenes hasta nuevo aviso, instando a las personas a buscar otras formas de traslado y planificación de ruta.

“Debido a un procedimiento policial por objeto sospechoso, Estación Pedro Aguirre Cerda se mantuvo momentáneamente cerrada entre las 07:25 y 08:19 hrs, sin detenciones de trenes”, detallaron en un comunicado.

En esa misma línea, agregaron: “La empresa lamenta profundamente las molestias e inconvenientes ocasionados a nuestros usuarios del servicio”.

“Dada la naturaleza del servicio, nos encontramos afectos a experimentar modificaciones por motivos de fuerza mayor como la acontecida”, expusieron.

Además, EFE expresó que se encuentran trabajando para mejorar el servicio a fin de poder evitar que estas situaciones ocurran.

Finalmente, la empresa de ferrocarriles no se pronunció respecto de los detalles del operativo.

Revisa la publicación de X: