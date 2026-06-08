Revelan video de hombre que corrió en techo de un tren EFE: Incidente obligó a suspender el servicio

La noche de este domingo, la operación ferroviaria se vio interrumpida debido a la imprudente acción de una persona.

Testigos registraron en video, un incidente ocurrido en Estación Central cuando un hombre subió y corrió en el techo de un tren de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) la noche de este domingo.

A las 22:47, a través de su cuenta de X, informaron que el servicio debió suspenderse de manera temporal debido a una “persona realizando una conducta indebida en la vía”.

“Nos encontramos activando protocolos correspondientes”, agregaron. Sin embargo, EFE restableció el funcionamiento normal de la operación ferroviaria pasada la medianoche, para los últimos viajes programados.

En el video se escucha a uno de los testigos gritándole a la persona: “Hermano bájate, ya cortaron la corriente”. No obstante, no hubo respuesta del hombre, quien continuó con la acción imprudente.

Finalmente, equipos de emergencia controlaron la situación.

Revisa el video del hombre que subió y corrió en el techo de un tren EFE acá