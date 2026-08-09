Enel anuncia cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas
La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este lunes 10 de agosto.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Santiago, La Granja, Macul, San Miguel, Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Vitacura.
Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este lunes 10 de agosto
- Santiago: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.
- Santiago: Desde las 11:30 hasta las 14:30 horas.
- La Granja: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Macul: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.