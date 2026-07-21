Dos sismos sacuden al norte del país: Revisa magnitud y epicentro del temblor

Los movimientos telúricos se registraron durante la noche de este martes en regiones distintas.

Un sismo de magnitud 4.8 sacudió a la zona norte del país, específicamente a la región de Arica y Parinacota.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:03, a 14 kilómetros al sureste de Cuya.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 59 kilómetros.

Hora Local: 2026/07/21 22:03:49, mag: 4.8, Lat: -19.28, Lon: -70.12, Prof: 59.46, Loc : 14.3 km al SE de Cuya — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 22, 2026

Además, tan solo unos minutos antes, ocurrió otro sismo en la zona norte. Esta vez, de magnitud 4.3.

A las 21:48 se produjo el movimiento telúrico a 30 kilómetros al noroeste de Antofagasta.

De acuerdo con el CSN, el temblor se registró a 44 kilómetros de profundidad.