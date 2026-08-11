Mauricio Pinilla sorprende al aclarar su situación sentimental: “Estoy…”

En la previa de su participación en Fiebre de Canto, el ex futbolista habló sobre su reciente relación con la modelo Paula Henríquez.

Mauricio Pinilla dio a conocer una importante noticia en la previa de Fiebre de Canto, donde participará como uno de los concursantes.

A días del estreno del nuevo programa de Chilevisión, el ex futbolista confirmó que finalizó su relación con Paula Henríquez y que actualmente está soltero.

La situación sentimental de Mauricio Pinilla

En conversación con Diana Bolocco durante el lanzamiento del espacio, la animadora le preguntó directamente: ¿”Y en la vida, estás solo también?”.

Ante esto, el otrora delantero no evadió y respondió: “La Diana siempre me hace lo mismo, porque me preguntó hace un tiempo si estaba en pareja y ahora estoy soltero”.

Consultado sobre si podría estar buscando el amor, el ex jugador reconoció que “uno nunca sabe”.

Pinilla tuvo una relación por un algún tiempo con Henríquez, quien es modelo y que ha participado con éxito en diferentes concursos de belleza.